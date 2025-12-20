Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano anunció el lanzamiento de su primer libro, ¿de qué se trata?

En las últimas horas, la influencer Aida Victoria Merlano se mostró emocionada de poder compartir esta noticia con sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano anunció el lanzamiento de su primer libro. Foto | Canal RCN.

U

na vez más, Aída Victoria Merlano volvió a captar la atención en redes sociales tras hacer un importante anuncio que dejó a más de uno expectante, pues según lo comentó hará el lanzamiento de su próximo proyecto.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Aida Victoria Merlano?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la recocida creadora de contenido acumula millones de seguidores, sorprendió y esta vez no precisamente con sus ocurrencias, pues en esta oportunidad hizo la siguiente revelación:

"Mañana sale mi libro y pasado mañana sale: Aida Vs 33 hombres", escribió la influencer por medio de las historias de esta red social.

Además de captar la atención al confirmar que lanzará su libro, hubo otro detalles que no pasó desapercibido entre los internautas y fue justamente el outfit con el que dio la inesperada noticia, pues a propósito de las fiestas de fin de año, Merlano optó por utilizar un vestido rojo brillante con unos zapatos negros y un detalle muy navideño en su cabello.

¿Aida Victoria Merlano confirmó el lanzamiento de su primer libro? Esto dijo la influenciadora

En la grabación, Aida Victoria es la protagonista de un folclórico baile que realiza mientras se mueve al ritmo de la música que es auspiciada por cuatro hombres que tocan diferentes instrumentos.

Y aunque en la publicación, la joven no reveló mayores detalles de lo que será esta nueva apuesta, sí dejó amplias expectativas por saber en qué consistirá esta nueva faceta de su vida en la que, muy seguramente, también traerá sorpresas.

Segundos después de revelar que lanzará su libro, Merlano volvió a referirse al tema al decir que, como mañana se hará el estreno, le surgió una duda: "¿Será que aprovechó esa promo y me la compro?", escribió luego de repostear la imagen de una lujosa camioneta.

Por ahora, muchos de sus fieles seguidores se mantienen al tanto de sus apariciones en rede sociales, esto con el fin de saber de qué se trata el mencionado libro que tanto ha dado de qué hablar.

