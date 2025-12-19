Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Hace pocas horas se confirmó el lamentable fallecimiento de María José Calderón, quien era conocida como Mayits, una creadora de contenido oriunda de la ciudad de Medellín que inició su camino en las redes sociales junto al famoso streamer Westcol.

¿Qué le pasó a Mayits, la creadora de contenido que falleció y era cercana a Westcol?

De acuerdo con lo informado por los medios locales, la causa del deceso de la joven fue un accidente mientras se movilizaba en su moto por la Avenida Regional, específicamente en el sector conocido como Industriales cuando fue impactada por un camión.

Y aunque al lugar en el que ocurrieron los hechos fue atendida por el personal médico, debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el mismo sitio en donde se dio el siniestro.

¿Quién era Mayits, la joven influencer que falleció en un accidente?

A sus 23 años, María José no solo se dedicaba a generar contenido para las plataformas digitales, pues también dedicaba parte de su vida a ser bailarina y al boxeo, pues participaba activamente de actividades relacionadas con el deporte y el arte.

Tras conocerse su partida de este plano terrenal, la Fénix Academia de Técnicas Aéreas, academia de la que hacía parte, compartió un sentido mensaje en el que expresaron sus condolencias y recordaron a la joven con sentidas palabras. e

“Hoy en Féniz honramos la memoria de una mujer que dejó huella con su arte, su entrega y su luz, su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza”, escribió.

¿Cómo reaccionó WestCol tras el fallecimiento de Mayits?

Tras conocer la noticia del trágico hecho, el strreamer se pronunció en un reciente en vivo, en el que se mostró afectado por este suceso al asegurar que todo ha sido muy fuerte.

“Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming, tuvo un accidente”, comentó.

Finalmente, Westcol quiso enviar un mensaje a sus seguidores para invitarlos a que se cuiden y valoren mucho la vida, además, confesó que hace un año aproximadamente no hablaba personalmente con ella desde hace más de un año, pero que habían intercambiado varios mensajes.