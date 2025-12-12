Así lucía Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia, cuando estaba en el colegio

Tras revelarse el último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una de las que busca un cupo para el reality del Canal RCN es Kim Zuluaga.

Sí, la modelo y DJ trans Kim Zuluaga anhela ser parte de La casa de los famosos Colombia. De hecho, ya dio varias entrevistas y hay momentos en los que se ha hecho viral, pues su forma de ser extrovertida y directa ha cautivado a varios.

¿Cómo se veía Kim Zuluaga cuando estaba en la época del colegio?

La fama de Kim se dio gracias a un grupo de varias chicas trans que tuvieron relevancia en redes sociales, aunque desde muy joven sabía lo que ella es.

Kim Zuluaga es modelo y DJ trans de Medellín | Foto del Canal RCN.

En ese sentido, salió a la luz una fotografía de Kim Zuluaga cuando era una adolescente y estaba en el colegio. Desde esa época, la influencer estaba en transición, pues lucía el uniforme de falda y el pelo largo.

Esa fotografía hizo que los fieles seguidores de la DJ recordaran que gracias a su persistencia por ser ella misma desde temprana edad, otras mujeres trans se identificaran. "Kim Zuluaga hoy, mañana y siempre", escribió un seguidor.

A continuación, la fotografía que muestra a Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026, cuando estaba en sus comienzos en el colegio:

¿Cómo se presentó Kim Zuluaga para La casa de los famosos Colombia 2026?

En su anuncio como aspirante para ingresar a La casa de los famosos Colombia, Kim Zuluaga dijo que es de Medellín. Junto a otras chicas empezó su transición y hacían contenido en las redes sociales.

De acuerdo con la antioqueña, se considera una persona directa y no le gusta que la ignoren.

"Mi estrategia es ser yo misma, mostrarle a la gente que las chicas trans no somos un cliché", expresó Zuluaga.

Kim Zuluaga considera que tiene todo lo que La casa de los famosos Colombia necesita | Foto del Canal RCN.

Asimismo, recalcó que dejó de conocer en los príncipes azules desde hace mucho tiempo, mientras que, reiteró que es una mujer competitiva a la que no le gusta perder.