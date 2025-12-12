Así lucía Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia, cuando estaba en el colegio
Desde que era una estudiante, Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia, estaba en transición. Este era su look.
Tras revelarse el último grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una de las que busca un cupo para el reality del Canal RCN es Kim Zuluaga.
Sí, la modelo y DJ trans Kim Zuluaga anhela ser parte de La casa de los famosos Colombia. De hecho, ya dio varias entrevistas y hay momentos en los que se ha hecho viral, pues su forma de ser extrovertida y directa ha cautivado a varios.
¿Cómo se veía Kim Zuluaga cuando estaba en la época del colegio?
La fama de Kim se dio gracias a un grupo de varias chicas trans que tuvieron relevancia en redes sociales, aunque desde muy joven sabía lo que ella es.
En ese sentido, salió a la luz una fotografía de Kim Zuluaga cuando era una adolescente y estaba en el colegio. Desde esa época, la influencer estaba en transición, pues lucía el uniforme de falda y el pelo largo.
Esa fotografía hizo que los fieles seguidores de la DJ recordaran que gracias a su persistencia por ser ella misma desde temprana edad, otras mujeres trans se identificaran. "Kim Zuluaga hoy, mañana y siempre", escribió un seguidor.
A continuación, la fotografía que muestra a Kim Zuluaga, aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026, cuando estaba en sus comienzos en el colegio:
¿Cómo se presentó Kim Zuluaga para La casa de los famosos Colombia 2026?
En su anuncio como aspirante para ingresar a La casa de los famosos Colombia, Kim Zuluaga dijo que es de Medellín. Junto a otras chicas empezó su transición y hacían contenido en las redes sociales.
De acuerdo con la antioqueña, se considera una persona directa y no le gusta que la ignoren.
"Mi estrategia es ser yo misma, mostrarle a la gente que las chicas trans no somos un cliché", expresó Zuluaga.
Asimismo, recalcó que dejó de conocer en los príncipes azules desde hace mucho tiempo, mientras que, reiteró que es una mujer competitiva a la que no le gusta perder.
"Colombia debería votar por mí porque es justo y necesario que le den la oportunidad a una chica trans que, de verdad, sabe qué es lo que quiere y para dónde va. Yo quiero ir a acabar con todo", concluyó.