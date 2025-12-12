Ella es la reconocida hermana de Verónica Orozco, participó en Yo soy Betty, la fea

La llegada de Verónica Orozco como protagonista de la nueva producción de Canal RCN ha despertado gran expectativa entre los televidentes.

En la historia, cuatro amigas enfrentan momentos determinantes que las obligan a replantear sus vidas, sus decisiones y las relaciones que han construido a lo largo de los años. Mientras cada una atraviesa procesos distintos, la serie destaca el valor de la amistad, el apoyo y la fuerza con la que estas mujeres se sostienen mutuamente.

Gracias a la noticia, un detalle volvió a llamar la atención del público: Verónica Orozco tiene una hermana que también es una figura reconocida en la actuación y que, además, hizo parte de Yo soy Betty, la fea, una de las novelas más emblemáticas de la televisión colombiana.

¿Quién es la reconocida hermana de Verónica Orozco que participó en Yo soy Betty, la fea?

Aunque para muchos fanáticos es un dato conocido, otros se sorprenden al descubrir que Verónica Orozco es hermana de Ana María Orozco, la actriz que interpretó a Beatriz Solano —más recordada como “Betty”— en la exitosa producción que marcó la televisión nacional e internacional.

Ana María Orozco es la hermana de la actriz Verónica Orozco. (Foto Canal RCN)

Su papel se convirtió rápidamente en un ícono, y junto con el elenco original, regresó recientemente a esta historia en las nuevas temporadas que continúan expandiendo el universo de Ecomoda.

Ana María construyó una carrera sólida desde temprana edad y su protagónico en Yo soy Betty, la fea se consolidó como una de las interpretaciones más reconocidas del país. A nivel internacional, su trabajo abrió puertas y le permitió participar en diversas producciones latinoamericanas, siempre destacándose por su compromiso actoral y la calidad de sus personajes.

Ana María Orozco es reconocida mundialmente por su papel de Betty en Yo soy Betty, la fea. (Foto Canal RCN)

¿Qué otro miembro famoso hay en la familia de Verónica Orozco?

El talento no nació de la nada. Verónica y Ana María son hijas de Luis Fernando Orozco, un actor con una trayectoria que inició en la televisión colombiana alrededor de los años sesenta. Su carrera incluye participaciones en producciones como El día de la suerte, Tres Caínes, El precio del silencio y Café con aroma de mujer (versión de 1994), entre muchas otras que dejaron huella en la industria. Su presencia en la pantalla colombiana durante décadas lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación.

Además de Ana María, Verónica comparte otra hermana, Juliana. Sin embargo, fueron Verónica y Ana María quienes decidieron continuar la herencia artística de su padre, desarrollando caminos propios dentro de la actuación y construyendo trayectorias muy diferentes entre sí. Mientras Ana María logró reconocimiento mundial gracias a Betty, Verónica ha sobresalido en televisión, cine y música, consolidándose como una artista integral.

¿A quién interpreta Verónica Orozco en Las de siempre?

Verónica Orozco es Lucía Durán, una mujer profesional que vive su trabajo. (Foto Canal RCN)

En la nueva producción de Canal RCN, Verónica Orozco da vida a Lucía Durán, una periodista respetada por su disciplina, ética profesional y capacidad analítica. Lucía es una mujer que ha estructurado su vida alrededor del trabajo, lo que le ha permitido construir una sólida reputación, pero también la ha llevado a posponer aspectos personales que poco a poco comienzan a pasarle factura.

Lucía cree que todo puede mantenerse bajo control si se organiza lo suficiente, pero una situación inesperada cambia por completo sus planes y la obliga a replantearse el futuro que imaginaba. A partir de ese momento, debe enfrentar decisiones difíciles, aprender a mostrarse vulnerable y equilibrar la exigencia de su profesión con su bienestar emocional. En medio de este proceso, el apoyo de sus amigas se convierte en un pilar fundamental para reencontrarse consigo misma.

Con su interpretación, Verónica aporta profundidad a un personaje que representa a muchas mujeres que han construido su vida alrededor de la productividad y que, en algún punto, deben detenerse para preguntarse qué desean realmente.