Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es la reconocida hermana de Verónica Orozco, participó en Yo soy Betty, la fea

La hermana de Verónica Orozco también es una figura reconocida y participó en Yo soy Betty, la fea.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ana María Orozco y su reconocida hermana
Ella es la reconocida hermana de Verónica Orozco, participó en Yo soy Betty, la fea. (Foto Canal RCN)

La llegada de Verónica Orozco como protagonista de la nueva producción de Canal RCN ha despertado gran expectativa entre los televidentes.

Artículos relacionados

En la historia, cuatro amigas enfrentan momentos determinantes que las obligan a replantear sus vidas, sus decisiones y las relaciones que han construido a lo largo de los años. Mientras cada una atraviesa procesos distintos, la serie destaca el valor de la amistad, el apoyo y la fuerza con la que estas mujeres se sostienen mutuamente.

Gracias a la noticia, un detalle volvió a llamar la atención del público: Verónica Orozco tiene una hermana que también es una figura reconocida en la actuación y que, además, hizo parte de Yo soy Betty, la fea, una de las novelas más emblemáticas de la televisión colombiana.

¿Quién es la reconocida hermana de Verónica Orozco que participó en Yo soy Betty, la fea?

Aunque para muchos fanáticos es un dato conocido, otros se sorprenden al descubrir que Verónica Orozco es hermana de Ana María Orozco, la actriz que interpretó a Beatriz Solano —más recordada como “Betty”— en la exitosa producción que marcó la televisión nacional e internacional.

Ana María Orozco y Verónica Orozco
Ana María Orozco es la hermana de la actriz Verónica Orozco. (Foto Canal RCN)

Su papel se convirtió rápidamente en un ícono, y junto con el elenco original, regresó recientemente a esta historia en las nuevas temporadas que continúan expandiendo el universo de Ecomoda.

Ana María construyó una carrera sólida desde temprana edad y su protagónico en Yo soy Betty, la fea se consolidó como una de las interpretaciones más reconocidas del país. A nivel internacional, su trabajo abrió puertas y le permitió participar en diversas producciones latinoamericanas, siempre destacándose por su compromiso actoral y la calidad de sus personajes.

Ana María Orozco como Betty
Ana María Orozco es reconocida mundialmente por su papel de Betty en Yo soy Betty, la fea. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué otro miembro famoso hay en la familia de Verónica Orozco?

El talento no nació de la nada. Verónica y Ana María son hijas de Luis Fernando Orozco, un actor con una trayectoria que inició en la televisión colombiana alrededor de los años sesenta. Su carrera incluye participaciones en producciones como El día de la suerte, Tres Caínes, El precio del silencio y Café con aroma de mujer (versión de 1994), entre muchas otras que dejaron huella en la industria. Su presencia en la pantalla colombiana durante décadas lo consolidó como uno de los actores más respetados de su generación.

Además de Ana María, Verónica comparte otra hermana, Juliana. Sin embargo, fueron Verónica y Ana María quienes decidieron continuar la herencia artística de su padre, desarrollando caminos propios dentro de la actuación y construyendo trayectorias muy diferentes entre sí. Mientras Ana María logró reconocimiento mundial gracias a Betty, Verónica ha sobresalido en televisión, cine y música, consolidándose como una artista integral.

¿A quién interpreta Verónica Orozco en Las de siempre?

Verónica Orozco como Lucía Durán
Verónica Orozco es Lucía Durán, una mujer profesional que vive su trabajo. (Foto Canal RCN)

En la nueva producción de Canal RCN, Verónica Orozco da vida a Lucía Durán, una periodista respetada por su disciplina, ética profesional y capacidad analítica. Lucía es una mujer que ha estructurado su vida alrededor del trabajo, lo que le ha permitido construir una sólida reputación, pero también la ha llevado a posponer aspectos personales que poco a poco comienzan a pasarle factura.

Artículos relacionados

Lucía cree que todo puede mantenerse bajo control si se organiza lo suficiente, pero una situación inesperada cambia por completo sus planes y la obliga a replantearse el futuro que imaginaba. A partir de ese momento, debe enfrentar decisiones difíciles, aprender a mostrarse vulnerable y equilibrar la exigencia de su profesión con su bienestar emocional. En medio de este proceso, el apoyo de sus amigas se convierte en un pilar fundamental para reencontrarse consigo misma.

Con su interpretación, Verónica aporta profundidad a un personaje que representa a muchas mujeres que han construido su vida alrededor de la productividad y que, en algún punto, deben detenerse para preguntarse qué desean realmente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tatiana Murillo habló de su amor platónico. La casa de los famosos

Tatiana Murillo realizó una curiosa petición que involucra a su amor platónico

Tatiana Murillo, aspirante a La casa de los famosos 3, reveló detalles acerca del reconocido artista que es su amor platónico.

Mila Arbeláez asegura que está soltera pero no sola La casa de los famosos

Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3, revela por qué está “soltera pero no sola”

Mila Arbeláez, aspirante a La casa de los famosos 3, explicó por qué se afirma que está “soltera pero no sola”.

Juliana Galvis llega a Las de siempre Juliana Galvis

Juliana Galvis llega a Las de siempre en Canal RCN: conoce su trayectoria, su personaje y todo sobre ella

Juliana Galvis da vida a Silvia Buendía, una mujer sofisticada que enfrenta un duro proceso personal tras renunciar a su vida profesional.

Lo más superlike

Karina García rompió el silencio acerca del su difícil pasado: esto dijo Karina García

Karina García rompió el silencio acerca del su difícil pasado: esto dijo

Karina García rompió el silencio acerca de los trabajos que tuvo en su pasado y cómo superó difíciles momentos.

Ángela Aguilar se casará en 2026 con Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Nodal muestran cómo luce su Navidad

Shakira habló sobre su famoso “Ferrari por Twingo” y reveló si hoy se arrepiente de haber escrito ese verso. Shakira

Shakira reflexiona sobre su icónica frase “Ferrari por Twingo”¿se arrepiente?

Boletas para Colombia vs. Portugal Selección Colombia

Revelan la millonada que vale la boleta para ver Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

La Segura compartió detalles de su espasticidad y llamó la atención sobre cómo identificar sus primeros signos. La Segura

¿Cómo detectar la espasticidad?, condición que sufre La Segura desde hace 10 años