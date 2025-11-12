En “Las de siempre”, la nueva producción de Canal RCN que llegará pronto a las pantallas, la historia principal recae sobre cuatro amigas que, después de más de dos décadas de conocerse, atraviesan cambios decisivos en sus vidas.

Sus historias no son ideales; están construidas desde situaciones cotidianas que viven muchas mujeres en la adultez. Cada una representa un camino distinto, pero juntas forman el eje emocional de la serie.

¿Quiénes son las cuatro amigas y protagonistas de Las de siempre?

Las protagonistas de "Las de Siempre" son cuatro mujeres que atraviesan momentos decisivos en sus vidas y encuentran en su amistad un apoyo fundamental.

Los personajes principales están interpretados por Verónica Orozco, Juliana Galvis, Viña Machado y Diana Wiswell, quienes dan vida a historias distintas pero conectadas por el reto de empezar de nuevo después de los 40.

¿A quién interpreta Verónica Orozco en Las de siempre?

Lucía Durán, interpretada por Verónica Orozco. Lucía es una periodista reconocida por su capacidad analítica, su ética y su disciplina. Ha invertido la mayor parte de su energía en su carrera, lo que la convirtió en una profesional admirada, pero también en una mujer que ha dejado varios asuntos personales en pausa.

Lucía vive bajo la idea de que todo puede mantenerse bajo control, pero la vida la enfrenta a un giro importante que rompe esa estructura. A partir de ese momento, Lucía empieza a revisar qué quiere para su futuro y cómo equilibrar su mundo emocional con la exigencia de su trabajo. Es organizada, solidaria con sus amigas y profundamente humana, aunque a veces su necesidad de resolverlo todo la sobrepasa.

Verónica Orozco es Lucía Durán, una mujer enfocada en su trabajo. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el personaje de Diana Wiswell en Las de siempre?

Diana Wiswell interpreta a Tania Durán, la hermana menor de Lucía. Tania vive con espontaneidad y disfruta una libertad que, para ella, es sinónimo de autenticidad.

No sigue presiones sociales ni expectativas ajenas; prefiere fluir con lo que llega. Trabaja con Lucía como asistente, pero no se define por su vida laboral.

Su proceso en la historia comienza cuando recibe una noticia inesperada que la obliga a asumir responsabilidades nuevas a una edad en la que creía tener su vida definida de una manera cómoda y sin sobresaltos. Esa decisión no solo transforma su propia vida, sino que también altera la dinámica con su hermana.

Su historia muestra el impacto de un cambio repentino y cómo incluso quienes aparentan tener todo bajo control emocional pueden sentir miedo ante lo que viene.

Diana Wiswell es Tania Durán, una mujer que fluye con la vida. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Viña Machado en Las de siempre?

La tercera protagonista es Mónica Rojas, interpretada por Viña Machado. Mónica es fuerte, directa y protectora. En su juventud soñaba con triunfar en la música junto a su pareja, pero su camino cambió cuando decidió dedicarse a su hija Milagros.

Aunque ha sido una madre entregada, ha dejado en pausa muchos deseos personales que ahora vuelven a tocar su puerta. Con su hija creciendo y enfrentando sus propios dilemas, Mónica debe volver a su historia como artista, entender sus renuncias y lidiar con un secreto del pasado que tiene un peso importante en su relación con Milagros.

Su personaje mezcla sensibilidad, carácter y una búsqueda personal que llevaba guardada por años.

Viña Machado es Mónica Rojas, una mujer fuerte que su hija es su prioridad. (Foto Canal RCN)

¿A quién interpreta Juliana Galvis en Las de siempre?

La cuarta amiga es Silvia Buendía, interpretada por Juliana Galvis. Silvia es sofisticada y carismática, pero también vulnerable. Desde joven decidió renunciar a su carrera como abogada para seguir los planes de su esposo, convencida de que estaba construyendo una vida sólida. Esa decisión la llevó a priorizar las necesidades de su pareja, minimizando las propias.

Al regresar a Colombia, la realidad la obliga a mirar de frente lo que había ignorado por mucho tiempo. Su proceso en la serie es uno de los más fuertes: debe reconstruirse, establecer límites y aprender a reconocerse fuera de una relación que marcó cada una de sus decisiones.

Juliana Galvis es Silvia Buendía, una mujer que dejó todo por su pareja. (Foto Canal RCN)

El vínculo entre las cuatro se mantiene desde los años universitarios. Aunque son muy distintas, han logrado sostener una amistad basada en la confianza, la compañía y el respeto por las decisiones individuales.

Este grupo muestra cómo las redes de apoyo se convierten en un punto de fuerza cuando la vida entra en crisis. No son amigas perfectas: discuten, se equivocan y a veces se juzgan, pero siempre regresan al mismo lugar, entendiendo que crecer también implica acompañarse.

A través de estas cuatro mujeres, “Las de siempre” construye una historia que habla de segundas oportunidades, de afrontar lo que se evitó durante años y de asumir decisiones que pueden cambiarlo todo.

Las protagonistas representan diferentes maneras de vivir los 40, cada una con desafíos específicos, pero unidas por el deseo de empezar una nueva etapa con más claridad y sin miedo a reinventarse.