¿Por qué Campanita tiene ese apodo, el nuevo participante de La casa de los famosos Col 3?

El Jefe anunció la llegada de un nuevo habitante a La casa de los famosos Colombia 3. Se trata de Campanita, quien promete llenar la competencia de sabor, alegría y mucha energía, convirtiéndose en uno de los ingresos más comentados por los seguidores del formato.

La revelación despertó curiosidad entre los internautas, quienes de inmediato comenzaron a preguntar por el origen de su apodo y, por supuesto, cuál es su verdadero nombre.

¿Cuál es el verdadero nombre de Campanita?

Campanita ha conquistado a su audiencia en redes sociales gracias a su carisma, espontaneidad y su estilo auténtico.

Detrás de su nombre artístico está Franck Stiward Luna Valencia, un creador de contenido y bailarín de 22 años, nacido en Cali.

En plataformas digitales reúne a más de 690 mil seguidores, donde publica principalmente videos de baile y fragmentos de su vida diaria.

Además, recientemente lanzó su propia marca de bolsos, con la que empezó a incursionar en el mundo del emprendimiento.

¿Por qué Campanita tiene ese apodo, el nuevo integrante de La casa de los famosos Col 3?

El creador de contenido explicó que adoptó este apodo desde los 15 años, cuando viajó a Turquía junto a un grupo de bailarines para participar en una competencia. Según relató, su personalidad extrovertida y alegre llamó tanto la atención que fue ahí donde surgió el sobrenombre.

“Los otros bailarines quedaron encantados con mi forma de ser extrovertida y alegre, así que empezaron a llamarme Campanita”, recordó.

El nombre le gustó tanto que decidió apropiárselo por completo. Desde entonces lo ha llevado durante más de siete años, convirtiéndolo en su sello personal y en la marca con la que ahora se presenta ante Colombia en el reality.

Campanita recibió ese apodo por su carisma y personalidad. (Foto Canal RCN)

¿Qué espera Campanita de La casa de los famosos Col 3?

Campanita ha sido claro sobre lo que piensa y espera de su paso por La casa de los famosos. Para empezar, confesó que no quisiera encontrarse con Valentino dentro de la casa. Aunque no lo conoce personalmente, aseguró que percibe en él actitudes “engreídas y prepotentes”, rasgos con los que, según comentó, difícilmente logra conectar.

Respecto a su estrategia, el creador de contenido explicó que cada participante entra al reality con un plan propio, pero que el suyo será “estar en todos lados como el río”, moviéndose con fluidez entre los grupos y adaptándose a las situaciones sin perder su esencia.

Campanita también destacó cuál considera que es su mayor fortaleza: ser él mismo. Afirma que su autenticidad, extroversión y alegría lo acompañarán durante la competencia. Además, no teme decir lo que piensa y asegura que, cuando algo no le parece, lo expresa de manera directa y sin rodeos, una actitud que considera clave para navegar la convivencia.

Finalmente, dejó claro que hay comportamientos que no está dispuesto a tolerar dentro de la casa: la prepotencia, los engreídos y quienes intentan imponerse sobre los demás. Para él, el respeto será un punto fundamental durante su participación.

¿Quiénes son los dos habitantes que ingresaron directamente por elección del jefe?

Hasta el momento, el Jefe ha confirmado el ingreso directo de dos participantes a La casa de los famosos Colombia 3. La primera en recibir este anuncio fue Manuela Gómez, una de las personalidades más recordadas de los realities en Colombia gracias a su carácter fuerte, su franqueza y su estilo sin filtros. Su llegada promete dinamizar la convivencia y encender el juego desde el primer día.

El segundo elegido por el Jefe fue Campanita, el creador de contenido y bailarín caleño conocido por su energía contagiosa, su actitud alegre y su capacidad para conectar con el público. Su entrada sorprendió a muchos espectadores, quienes de inmediato celebraron su participación por el toque de humor y frescura que puede aportar a la competencia.

Ambos ingresos dejan claro que el Jefe está apostando por perfiles intensos, carismáticos y con mucha presencia, marcando desde ya el tono de la tercera temporada.

Hasta el momento son dos los participantes elegidos por El Jefe. (Foto Canal RCN)

¿Cuántos serán los habitantes elegidos por el Jefe?

Por ahora, no se ha revelado cuántos participantes ingresarán a la competencia por elección directa del Jefe. Aunque ya confirmó a Manuela Gómez y a Campanita como sus dos primeros seleccionados, el número total de cupos asignados bajo este formato continúa siendo un misterio.

El Jefe, fiel a su estilo, mantiene en reserva sus próximos movimientos, dejando a los seguidores a la expectativa de quiénes podrían ser los próximos en recibir su aprobación.