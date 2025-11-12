Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de joven de 26 años en un trágico accidente.

María Camila Arteaga
Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction
¿Quién fue la extelonera de One Direction que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida cantante de 26 años se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su muerte.

La causa del fallecimiento de la cantante ha generado gran preocupación por parte de sus seguidores tras un grave accidente de tránsito que provocó la causa de su muerte.

¿Cuál fue la razón por la que falleció la reconocida cantante?

El nombre de Camryn Magness se ha convertido en tendencia tras confirmarse la noticia de su muerte. Los hechos se presentaron el pasado viernes 5 de diciembre mientras conducía su automóvil, según han reportado fuentes internacionales como TMZ.

Los hechos se presentaron cuando la reconocida cantante se dirigía en su scooter eléctrico, pero tuvo un incidente al chocar en plena vía pública.

La noticia fue confirmada por parte de su familia a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 255 mil seguidores, quienes expresaron las siguientes palabras tras el fallecimiento de la joven Camryn:

“Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestro querido Camryn, una fuerza radiante cuya voz, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y bondad sin límites. En el silencio entre las olas, su memoria saldrá a la superficiebrillante, audaz. Descansa en azul infinito, nuestra dulce niña. Eres profundamente amado y querido para siempre.

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction
Así se confirmó el fallecimiento de la cantante. | Foto: Freepik

Por el momento, la noticia ha causado gran preocupación por parte de todos sus seguidores, quienes la acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, demostrando su gran habilidad en el campo artístico.

¿Cuál fue la especial cercanía que tuvo la cantante con One Direction?

Recordemos que la carrera de la joven de 26 años inició cuando tenía ocho años, demostrando sus múltiples habilidades en el campo artístico y, también, al ser telonera de reconocidas agrupaciones y cantantes.

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction
¿Cuándo fue telonera la cantante en la agrupación de One Direction? | Foto: Freepik

En el año 2013, cuando estaba vigente la agrupación de One Direction, la joven fue telonera de la agrupación en una de sus presentaciones, en especial en la gira de ‘Up All Night Tour’, en la que muchos internautas resaltaron su talento y, de igual modo, apreciaron es especial gesto que tuvo la agrupación con la joven.

