Shakira se pronuncia tras emocionar cantando en vivo con sus hijos: “Nos durará por siempre”

Luego de que Shakira emocionara cantando ‘Acróstico’ junto a sus hijos en el escenario, decidió hablar del tema.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira reacciona tras cantar en vivo con sus hijos "Acróstico"
Shakira comparte su emoción tras interpretar en vivo 'Acróstico' junto a sus hijos. (Foto: AFP)

Recientemente, Shakira vivió un momento conmovedor al interpretar su canción ‘Acróstico’ en vivo junto a sus hijos durante su show en Argentina, lo que la llevó a compartir una emotiva publicación.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira con sus hijos que emocionó a sus fans?

En medio de su tour “Las mujeres ya no lloran” en Argentina, la barranquillera se mostró muy emocionada y orgullosa cuando sus dos hijos entraron en el escenario y cantaron junto a ella su canción ‘Acróstico’.

Un momento que de inmediato llamó la atención de su fanaticada y se volvió viral en redes sociales, donde muchos confesaron haber llorado al escuchar las tiernas voces de sus dos hijos.

Por ello, Shakira decidió hacer una emotiva publicación en su cuenta de Instagram donde suma más de 94 millones de seguidores, en las imágenes se le ve a la cantante barranquillera con sus hijos en este momento.

Shakira reacciona tras cantar en vivo con sus hijos "Acróstico"
Shakira comparte su emoción tras interpretar en vivo ‘Acróstico’ junto a sus hijos. (Foto: AFP)

Y además compartió un video de este momento que generó tanta ternura en redes, y además se observa la cantidad de púbico que estuvo presente en su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield.

“Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. ¡Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!”, fueron las palabras de Shakira en su publicación.

¿Quién reaccionó a las emotivas fotografías de Shakira?

Sin duda, la reciente publicación de Shakira tuvo múltiples reacciones de sus fieles seguidores, elogiando el momento: “¡Wow! ¡Yo no podría cantar de la llorada! Cómo la miran… eso dice todo de ella como mamá. ¡Qué belleza!”.

Y a esta reacción de fans se le suman muchas celebridades quienes también dejaron su comentario en la publicación que en cuestión de minutos se llenó de millones de corazones.

Una de ellas fue Sofia Vergara quien reaccionó con emojis de la carita con corazones en los ojos; mientras Maleja Restrepo escribió: “Muy hermoso. Ahora necesitamos una gira con Milan y Sasha”.

La actriz, Mariana Gómez, Melina Ramírez, Valeri Domínguez, Daniela Legarda, esposa de Gregorio Pernía y muchas más celebridades escribieron con emotivas palabras a la emotiva publicación de Shakira.

Shakira reacciona tras cantar en vivo con sus hijos "Acróstico"
Shakira comparte su emoción tras interpretar en vivo ‘Acróstico’ junto a sus hijos. (Foto: AFP)
