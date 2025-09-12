Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Una de las actrices más destacadas del país es Paola Turbay, quien se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones como ‘Ana de nadie’ del Canal RCN, sino que también por ser exreina de belleza.

Así también, muchos de sus seguidores han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras su gran rol como madre y por la confesión que hizo su hija Sofía Estrada Turbay

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Qué confesión hizo la hija de Paola Turbay sobre su estado de salud?

El nombre de Sofía Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras realizar sorprendente confesión acerca de un diagnóstico de salud que le hicieron hace un periodo de tiempo.

¿Cuántos hijos tiene Paola Turbay? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sofía, la hija de la exreina de belleza Paola Turbay, hizo una sorprendente confesión a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 178 mil seguidores, las siguientes palabras acerca de su diagnóstico:

“Me diagnosticaron del SOP cuando era muy chiquita, pero me explicó cómo era vivir con eso. Me dijeron que tenía quist3s en los 0vari#s, me dieron hormon#s para silenciar todos los síntomas y, bueno, eso lo dejamos a un lado por muchos años”, señaló Sofía.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

Desde luego, las palabras de la hija de Paola Turbay han generado diversos comentarios en las redes sociales por parte de sus seguidores, quienes han resaltado su gran resiliencia para enfrentar esta enfermedad:

“En 2020 llegó la pandemia y mi cuerp# empezó a hablar. Ahí entendí que la claridad no te la entregan. La claridad existe cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. Yo no soy doctora, pero sí soy una mujer curiosa. Este video es para todas aquellas que se sienten solas y sí hay soluciones para esto”, agregó la hija de Paola Turbay.

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta para esta enfermedad, según la IA?

Desde luego, la confesión que hizo Sofía ha generado diversos comentarios en las redes sociales acerca de su estado de salud, en especial por los cuidados que se deben tener en cuenta en caso de tener un diagnóstico con esta enfermedad.

¿Qué cuidados se deben tener en cuenta para la enfermedad que tiene la hija de Paola Turbay? | Foto: Canal RCN

Por esta razón, varios expertos en salud y la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, ha compartido los siguientes consejos que se deben tener en cuenta para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera:

Artículos relacionados La casa de los famosos Están abiertas las votaciones de La casa de los famosos Colombia: este es el octavo grupo ¡Vota!