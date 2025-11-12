Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

Wenne Alton Davis, era una reconocida actriz de la pantalla chica y era recordada por su participación en la producción La maravillosa Sra. Maisel. Falleció en recientemente en Nueva York luego de ser atropellada en una concurrida zona de Midtown Manhattan.

¿Qué se sabe sobre el accidente de Wenne Alton Davis?

La actriz, de 60 años, tuvo el accidente en la noche del 8 de diciembre por un vehículo que giraba en una intersección del sector, según confirmaron las autoridades locales de Nueva York.

De acuerdo con la información preliminar, luego del aparatoso accidente el conductor permaneció en el sitio mientras que la actriz fue trasladada de inmediato al hospital Mount Sinai West.

Allí se confirmó su muerte a causa de las graves lesiones. La policía de Nueva York señaló que, el caso es analizado por el equipo especializado en colisiones del departamento. Según el reporte policial, los testigos indicaron que el choque ocurrió durante un giro vehicular prohibido.

Wenne Alton Davis pierde la vida tras ser atropellada. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue la trayectoria de la actriz Wenne Alton Davis?

Wenne Alton Davis tuvo una legendaria carrera de más de dos décadas, con participaciones en televisión, cine y producciones independientes.

Su trabajo más reciente fue en la última temporada de La maravillosa Sra. Maisel, donde interpretó a una oficial de policía en 2023.

También formó parte de proyectos como Rescue Me, The Normal Heart, Blindspot, American Odyssey, New Amsterdam y Girls5eva.

Su representante, Jamie Harris, compartió un mensaje en el que recordó el aprecio que la actriz sentía por la ciudad, su vocación artística y la red de amistades que construyó durante su vida profesional.

La industria recordó además que esta no es la primera pérdida que enluta al elenco de La maravillosa Sra. Maisel, pues en 2019 falleció el actor Brian Tarantina, otro miembro del reparto.

La noticia de la muerte de Wenne Alton Davis ha generado mensajes de tristeza entre sus colegas y seguidores de la trayectoria artística de la reconocida actriz.

Uno de sus vecinos, Edward Reynoso, relató al New York Daily News que había conversado con la ella horas antes del incidente que ocurrió en una transitada zona de la ciudad.