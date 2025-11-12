Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

La muerte de Wenne Alton Davis generó conmoción en Nueva York mientras avanzan las investigaciones del caso.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fallece Wenne Alton Davis
Wenne Alton Davis pierde la vida tras ser atropellada. (Foto: Freepik)

Wenne Alton Davis, era una reconocida actriz de la pantalla chica y era recordada por su participación en la producción La maravillosa Sra. Maisel. Falleció en recientemente en Nueva York luego de ser atropellada en una concurrida zona de Midtown Manhattan.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre el accidente de Wenne Alton Davis?

La actriz, de 60 años, tuvo el accidente en la noche del 8 de diciembre por un vehículo que giraba en una intersección del sector, según confirmaron las autoridades locales de Nueva York.

De acuerdo con la información preliminar, luego del aparatoso accidente el conductor permaneció en el sitio mientras que la actriz fue trasladada de inmediato al hospital Mount Sinai West.

Artículos relacionados

Allí se confirmó su muerte a causa de las graves lesiones. La policía de Nueva York señaló que, el caso es analizado por el equipo especializado en colisiones del departamento. Según el reporte policial, los testigos indicaron que el choque ocurrió durante un giro vehicular prohibido.

Fallece Wenne Alton Davis
Wenne Alton Davis pierde la vida tras ser atropellada. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue la trayectoria de la actriz Wenne Alton Davis?

Wenne Alton Davis tuvo una legendaria carrera de más de dos décadas, con participaciones en televisión, cine y producciones independientes.

Artículos relacionados

Su trabajo más reciente fue en la última temporada de La maravillosa Sra. Maisel, donde interpretó a una oficial de policía en 2023.

También formó parte de proyectos como Rescue Me, The Normal Heart, Blindspot, American Odyssey, New Amsterdam y Girls5eva.

Fallece Wenne Alton Davis
Wenne Alton Davis pierde la vida tras ser atropellada. (Foto: Freepik)

Su representante, Jamie Harris, compartió un mensaje en el que recordó el aprecio que la actriz sentía por la ciudad, su vocación artística y la red de amistades que construyó durante su vida profesional.

La industria recordó además que esta no es la primera pérdida que enluta al elenco de La maravillosa Sra. Maisel, pues en 2019 falleció el actor Brian Tarantina, otro miembro del reparto.

La noticia de la muerte de Wenne Alton Davis ha generado mensajes de tristeza entre sus colegas y seguidores de la trayectoria artística de la reconocida actriz.

Uno de sus vecinos, Edward Reynoso, relató al New York Daily News que había conversado con la ella horas antes del incidente que ocurrió en una transitada zona de la ciudad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

murio Jubilant Sykes Talento internacional

Murió el cantante Jubilant Sykes, fue encontrado sin vida en su casa

Detalles del lamentable fallecimiento del cantante Jubilant Sykes a sus 71 años.

Memes que dejó el temblor de la madrugada del 10 de diciembre de 2025 Viral

Los mejores memes y reacciones que dejó el temblor de 5.9 que despertó a millones en Colombia

Un temblor de 5.9 sorprendió a millones en la madrugada y desató una ola de memes y reacciones en redes.

¿Tembló en Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA Talento nacional

¿Tembló en algunas zonas de Colombia?: esto se debe hacer en caso de sismo según la IA

Hace unas horas ocurrió un sismo en Colombia. Te compartimos algunos consejos que debes tener en cuenta en estos casos.

Lo más superlike

La Segura sorprende al revelar la afección que le provoca espasmos involuntarios La Segura

La Segura impacta al contar que padece una afección que le causa espasmos involuntarios

La Segura relató el inesperado momento que experimentó durante importante evento de Forbes a causa de una afección muscular.

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction Talento internacional

Falleció cantante de 26 años en un accidente de tránsito, quien fue extelonera de One Direction

Elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN Las de siempre

¿Quiénes conforman el elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN?

Manelyk encendió la Navidad en su casa y, aunque le llovieron críticas por la tardanza, su decoración terminó enamorando a todas. Talento internacional

Manelyk sorprende con su decoración navideña y respondió a críticas por la tardanza

Muchos evitan el árbol de Navidad por cansancio emocional al cierre del año. Navidad

¿Por qué algunas personas evitan armar el árbol de Navidad? Expertos explican