Hermanas Calderón cuestionaron nuevo cambio de look de Yina Calderón: esto dijeron

Yina Calderón sorprendió con nuevo look que causó polémica en redes sociales; a la conversación se sumaron sus hermanas.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermanas Calderón reaccionan al nuevo look de Yina y sorprenden con lo que dijeron
Hermanas Calderón reaccionan al nuevo look de Yina y sorprenden con lo que dijeron. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores con un repentino cambio de look luego de recibir cientos de críticas por el uso de extensiones negras con las que fue comparada con Karina García. Sin embargo, este nuevo estilo tampoco habría sido bien recibido, ni siquiera por sus propias hermanas, quienes opinaron al respecto.

¿Cuál es el nuevo look de Yina Calderón?

Luego de lucir sus largas extensiones negras con orgullo y tras la ola de críticas que esta generó en las redes sociales, Yina Calderón decidió optar por regresar a su antiguo estilo de cabello corto, pero esta vez completamente lacio y con un corte diferente.

Yina Calderón recibe críticas por su nuevo look
Yina Calderón causa revuelo por su nuevo look y las inesperadas comparaciones. (Foto: Canal RCN)

Este nuevo estilo tampoco habría gustado a los internautas, quienes usaron las redes sociales para compartir imágenes en las que la comparaban como personajes como La Chimoltrufia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de sus propias hermanas Juliana y Leonela Calderón, quienes se mostraron impactadas con el nuevo look de la polémica mujer. Orgullosa de su nueva imagen, Yina les manifestó que se sentía con mucho estilo, mientras ambas mujeres la miraban sorprendidas.

“No hermana, a mí me gustaba más como antes”, expresó Leonela, apoyada por Juliana.

¿En qué se inspiró Yina Calderón para realizarse su nuevo cambio de look?

Al ver que sus hermanas no estaban de acuerdo con su nuevo estilo de cabello, Yina Calderón decidió a explicarles por qué consideraba que este look era genial, pues confesó que era una inspiración en los años 80’s, más específicamente en los integrantes de la banda británica, Los Beatles.

Yina Calderón
Yina Calderón tenía e cabello corto | Foto del Canal RCN.

“Este corte está una chimb*, me lo hizo una vieja re pro. Es que se ve bien, hermanas, es como de la época de Los Beatles, ustedes no entienden la energía”

Sin embargo, esta referencia no tuvo mucho sentido para muchos internautas, teniendo en cuenta que Los Beatles son una banda icónica de los años 60.

Lo cierto es que Yina Calderón quedó encantada con su nuevo corte de cabello, y no mostró deseos de cambiarlo nuevamente.

