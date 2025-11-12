Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura De León revela nuevos detalles de su proceso de recuperación: "se partió el hueso"

Laura De León sufrió una fractura en uno de sus pies y aún continua en recuperación; la actriz reveló nuevos detalles.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Laura De León sorprende con nuevos detalles sobre su recuperación
Laura De León sorprende con nuevos detalles sobre su recuperación.

La reconocida actriz colombiana Laura De León compartió con sus cientos de seguidores nuevos detalles sobre cómo avanza la recuperación de su pie tras casi un mes de haber revelado la fractura que sufrió.

¿Cuál fue la fractura que sufrió Laura De León?

Según información compartida por la actriz a través de sus redes sociales, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, un hueso ubicado en el dedo pequeño. Y aunque no se trata de una lesión de alta gravedad, sí ocasionó que tuviera que vendar su pie y usar muletas durante su recuperación.

Laura de León se fractura el pie y relata su experiencia.

Según se lee en el diagnóstico médico, Laura de León sufrió una "fractura oblicua, no desplazada diafisaria distal del 5to metatarsiano, no desplazada, con edema de los tejidos blandos adyacentes. No se aprecian lesiones osteoporóticas de tipo traumático reciente. Las relaciones articulares están preservadas”.

¿Cómo avanza la recuperación de Laura de León tras fractura en su pie derecho?

Ahora bien, el pasado miércoles 10 de diciembre, la actriz reapareció en sus redes sociales en donde llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en la que recibió diversas interrogantes sobre su estado actual de salud tras casi un mes de haber sufrido la fractura en su pie.

Laura de León sobre la fractura de su pie
La actriz Laura de León se fracturó el quinto metatarsiano y revela cómo enfrenta la lesión.

Ante esto, Laura De León resolvió varias dudas, entre esas cuál había sido el causante de su fractura, pues antes esto reveló que se había caído ocasionando que su pie se doblara y todo terminara en una fractura en el hueso mencionado anteriormente: “porque me caí, me doblé el pie y se partió el hueso, ajá, por eso”.

Así mismo mencionó que, aunque habían pasado varias semanas desde el momento de su fractura aún continuaba usando la bota que ayuda en la recuperación del pie, y que en ocasiones siente picadas, las cuales relaciona con el proceso de cicatrización.

De León también reveló que no ha iniciado con las terapias para recuperar la movilidad de su pie, y tampoco dio un adelanto de cuándo podría iniciar con este proceso que la ayudaría a dejar las muletas a un lado de manera definitiva.

