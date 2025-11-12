Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón aparece llorando tras su reciente cambio de look: "Parezco hija de Chuky"

Yina Calderón se quiebra en llanto en pleno video tras su reciente cambio de look, afirmando que parece familiar de Chuky.

María Camila Arteaga
Yina Calderón aparece llorando tras su reciente cambio de look: “Parezco hija de Chuky”
¿Por qué razón Yina Calderón lloró con su nuevo cambio de look?

Una de las creadoras de contenido digital y empresarias más destacadas del país es Yina Calderón, quien ha tenido gran acogida en sus redes sociales al contar varios acontecimientos de su vida en sus redes sociales y por su polémica personalidad.

Además, Yina ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras sorprendente cambio de look en el que recibió una ola de comentarios y críticas por parte de los internautas.

¿Cuál es el nuevo look de Yina Calderón con el que divide opiniones en redes sociales?

El nombre de Yina Calderón ha sido tendencia en las diferentes redes sociales en los últimos meses por ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Yina Calderón aparece llorando tras su reciente cambio de look: “Parezco hija de Chuky”
¿Cuál fue el corte que se hizo Yina Calderón? | Foto: Canal RCN

Así también, estuvo fuera del país tras varios proyectos que llevó a cabo a nivel personal en el que atrapó la atención de internautas.

Tras su regreso a Colombia, Yina compartió el pasado 10 de diciembre su nueva apariencia por un corte que se realizó en su cabello, luego de haberse puesto unas extensiones.

Sin duda, varios internautas le han hecho varios comentarios al respecto, tachándola como pariente de “Chuky” al mostrar lo corto que tiene su cabello con su nuevo cambio de look, el cual ha sorprendido a miles de navegantes.

¿Por qué razón Yina Calderón quebró en llanto tras su reciente cambio de look?

Recientemente, Yina Calderón compartió un video en el que aparece llorando, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 926 mil seguidores, acerca de su cambio de look, expresando las siguientes palabras:

“Acá está mi hermana Leonela, llevándome a arreglar el corte. Es que yo ayer que me corté el pelo, mi hermana no fue conmigo. Y yo quería otra cosa, pero me trasquilaron, lo acepto por primera vez, parezco el hijo de Chuky”, agregó la influenciadora.

Yina Calderón aparece llorando tras su reciente cambio de look: “Parezco hija de Chuky”
Esto dijo Yina Calderón de su nuevo cambio de look. | Foto: Canal RCN

Sin duda, la reacción de la creadora de contenido digital ha generado una ola de comentarios, pues varios de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa acerca de cómo lucirá tras arreglarse su corte donde un estilista profesional.

