Koral Costa reaccionó a la participación de Campanita a La casa de los famosos Colombia 2026

Campanita se convirtió en el segundo participante elegido por el Jefe para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Koral Costa sobre la entrada de Campanita a La casa de los famosos 2026?
¿Qué dijo Koral Costa sobre la entrada de Campanita a La casa de los famosos 2026? (Foto Canal RCN).

Este jueves 11 de diciembre se reveló a Campanita como el segundo participante elegido por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para habitar su icónica casa durante la tercera temporada del afamado reality que dará inicio en el 2026.

¿Quién es Campanita, nuevo participante confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026?

Comienzan los anuncios de los participantes que El Jefe eligió para hacer parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. En la mañana de este jueves 11 de diciembre se confirmó a Campanita, quien se unirá a Manuela Gómez y demás participantes que lograron la mayor cantidad de votos para ganarse un lugar en la afamada casa.

Campanita estará en La casa de los famosos Colombia 2026
Campanita llega a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido en redes sociales como Campanita, es un creador de contenido digital y bailarín profesional originario de Cali, Valle del Cauca. El joven influenciador de apenas 22 años ha logrado construir una gran comunidad en plataformas digitales como Instagram y TikTok.

Con una personalidad arrolladora, lleno de autenticidad y un lado humano, Campanita espera impactar a los televidentes y compañeros de reality.

¿Cómo reaccionó Koral Costa a la participación de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Una vez se confirmó a Campanita como el segundo participante elegido por El Jefe en La casa de los famosos Colombia, las reacciones no tardaron en aparecer. Televidentes, seguidores y figuras del entretenimiento compartieron sus opiniones sobre el joven creador de contenido.

Campanita estará en La casa de los famosos Colombia
Campanita es el segundo habitante confirmado por el Jefe. (Foto Canal RCN)

Entre quienes celebraron su llegada estuvo Koral Costa, esposa de Omar Murillo, exparticipante de la primera temporada del reality. Costa se mostró emocionada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, y expresó lo feliz que estaba por su amigo Campanita: “amigo bello, mi negro, esooo, te lo mereces”.

Campanita se une a los participantes elegidos por el público: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. Además de Manuela Gómez, quien fue elegida, al igual que él, por El Jefe.

