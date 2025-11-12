¿Quiénes conforman el elenco de "Las de siempre", nueva producción de Canal RCN?

“Las de siempre”, la nueva producción que llegará a las pantallas de Canal RCN, llega respaldada por un elenco amplio y diverso que reúne a actores con gran trayectoria y a talentos jóvenes que aportan nuevas perspectivas.

La serie construye un universo donde cada personaje tiene un rol específico dentro de las historias principales, y eso hace que el reparto tenga un peso fundamental en el desarrollo de la narrativa.

¿Quiénes son las protagonistas de “Las de siempre”, la nueva producción de Canal RCN?

Las protagonistas son interpretadas por cuatro actrices que el público colombiano conoce bien: Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis. Cada una trae su toque distinto que permite darle profundidad a los personajes sin exageraciones ni estereotipos.

La novela se apoya en ellas para retratar temas como la amistad, los cambios personales y la búsqueda de nuevas oportunidades en la adultez.

Diana Wiswell, Viña Machado, Verónica Orozco y Juliana Galvis protagonizan esta nueva producción de Canal RCN (Foto Canal RCN)

¿Quiénes conforman el elenco de “Las de siempre”?

A estas cuatro mujeres se suma un grupo de actores que enriquecen las historias desde frentes muy distintos.

Rafael Novoa interpreta a Patricio Vivas, un abogado reconocido, carismático y seguro de sí mismo. Su personaje representa a hombres que han construido poder a partir de su imagen pública, pero que esconden comportamientos cuestionables. Patricio es un antagonista complejo que influye de manera directa en el arco emocional de Silvia Buendía.

Rafael Novoa intepreta a Patricio Vivas, un hombre dominante, fuerte y lleno de poder. (Foto de Canal RCN)

Carmenza Gómez, una de las actrices más respetadas del país, interpreta a Karen Garzón, una mujer que debe rearmar su vida tras la muerte de su esposo. La actriz da vida a un personaje que mezcla elegancia, fragilidad y fortaleza. Su rol, además, toca temas de salud que tendrán impacto en su familia dentro de la trama.

Carmenza Gómez es Karen Garzón, madre de Lucía y Tania. (Foto de Canal RCN)

El reparto también incluye a George Slebi como Carlos Vergara, un periodista experimentado, serio y disciplinado. Es un hombre dedicado a su trabajo, lo que en ocasiones afecta su vida familiar.

George Slebi es Carlos Vergara, un periodista experimentado que a veces prioriza su trabajo que a su familia. (Foto Canal RCN)

Carolina Acevedo interpreta a Clara Rodríguez, presentadora de farándula y esposa de Carlos. Desde su rol, la novela aborda el deseo de crecimiento profesional, la presión social por demostrarse capaz y el choque entre aspiraciones personales y dinámicas familiares. Clara es ambiciosa, trabajadora y muy consciente del impacto de su imagen, pero también es una mujer que quiere ser reconocida por su talento.

Carolina Acevedo es Clara Rodríguez, una presentadora de farándula que quiere demostrar que puede hacer más. (Foto Canal RCN)

En el reparto masculino destaca también Jair Romero como Fabián Celis, un músico que regresa a la vida de Mónica Rojas. Su personaje representa a los artistas que han vivido éxitos y fracasos, y que cargan con decisiones que tomaron en su juventud y que aún hoy tienen consecuencias.

Jair Romero como Fabián Celis, un músico que se enamoró en su adolescencia de Mónica. (Foto Canal RCN)

Entre los personajes jóvenes se encuentra Mafe Marín, quien interpreta a Milagros Rojas, una adolescente independiente, fuerte y decidida. La actriz presenta a una joven que no se victimiza por sus circunstancias, que se comunica con seguridad y que no teme enfrentar conversaciones difíciles. Su historia se mueve entre la construcción de identidad y la necesidad de comprender su origen, en el que existe un secreto del pasado que marcará su proceso personal.

Mafe Marín es Milagros Rojas, la hija de Mónica. Milagros busca independencia fuera de su madre. (Foto Canal RCN)

El elenco también incorpora a Bárbara Perea como Doña Ceci, madre de Mónica; Iván López como Duván Parra, un conductor responsable y dedicado a su hija; Valeria Emiliani como Valeria Parra, una joven comprometida con apoyar a su familia; y Carolina Sabino en el papel de Xiomara Franco, una mujer que intenta recuperar a su familia y superar las consecuencias de su relación con las dr0gas.

Bárbara Perea es Doña Ceci, madre de Mónica y su mayor apoyo. (Foto Canal RCN)

Iván López es Duván Parra, padre de Valeria. Un hombre que busca darle todo a su hija. (Foto Canal RCN)

Valeria Emiliani es Valeria Parra y Carolina Sabino es Xiomara Franco. Madre e hija que tienen una relación de amor pero tóxica. (Foto Canal RCN)

Además, la producción cuenta con la participación de Elizabeth Chavarriaga como Lady Morpho, una artista del género urbano, y de Alisson Joan como Sara Forero, una estudiante de derecho disciplinada y enfocada en salir adelante.