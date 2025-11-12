Yina Calderón es retada a demostrar en transmisión en vivo que no tiene peluca | VIDEO

La empresaria Yina Calderón sorprendió por hacerse un nuevo cambio de look que nadie veía venir y también tiene dudando a muchos.

Luego de su regreso a Colombia, ya que se encontraba en República Dominicana, Yina Calderón había decidido cambiar notoriamente con extensiones de cabello.

Todo parece indicar que el cabello largo le duró pocos días a la empresaria de fajas, quien recientemente apareció con una nueva imagen de la que varios sospechan.

¿Yina Calderón tiene peluca o se hizo nuevo e inesperado cambio de look?

Yina Calderón se mostró en una transmisión en vivo con su cabello corto, solo que no es el mismo look que tenía cuando participó en La casa de los famosos Colombia 2025, sino que es totalmente distinto.

La empresaria de fajas se hizo un corte en puntas que para una buena parte de internautas "no tiene forma", así que la retaron a que demostrara que no tiene peluca y así lo hizo.

Yina Calderón se defiende con contundencia tras burlas por su repentino cambio de look | Foto del Canal RCN.

En video quedó el momento exacto en el que le preguntaron a Yina Calderón que si se puso una peluca, pues varios no creían que se haya quitado las extensiones en tan poco tiempo, además porque se trata de pelo natural que no es tan barato.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Entonces, Yina Calderón, caracterizada por su sinceridad sin importarle lo que los demás piensan, se levantó el cabello y en el video se puede denotar que sería su pelo corto sin modificaciones, ya que se observa la raíz sin las extensiones.

"Este es mi pelo, ¿cómo así? Es mi pelo, solo que si me entiendes. Les mando un beso gigante, los quiero", recalcó la emprendedora.

¿Qué le están diciendo a Yina Calderón por cambio de look?

En resumidas cuentas, Yina Calderón cambió de nuevo de look y lo hizo de una forma que nadie tenía prevista, ya que, como en anteriores oportunidades, no subió una historia en la que anunciara la transformación de su cabello y por eso es que está causando tanto revuelo en las distintas redes sociales.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¡Vanessa Pulgarín regresó! Este video la muestra retomando su rol de Miss Universe Colombia

Finalmente, para algunos se ve "linda" y otros le pidieron que volviera al look de la melena larga.