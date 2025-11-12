La Liendra protagonizó fuerte enfrentamiento en pleno partido de fútbol, esto sucedió

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, recientemente llamó la atención en redes sociales tras revelar que protagonizó un fuerte enfrentamiento mientras se encontraba jugando un partido de fútbol.

¿Cuál fue el enfrentamiento que protagonizó La Liendra en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el creador de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, compartió su relato sobre lo que fue la confrontación con uno de sus compañeros de juego, pues así lo dio a conocer en sus historias.

"Ayer me fui a los puñ0s, la última pelea que yo tuve fue esta", dijo para hacer referencia a la oportunidad se enfrentó en el ring contra Nicolás Arrieta. "Pero ayer en un partido de fútbol estuve a nada de volver a tener una, estaba jugando fútbol tranquilito, hago mi jugada y... parce, el man fue tan cochino que miren como me p1só el pie y lo peor, al mismo tiempo me c4chetea", agregó.

De acuerdo con el testimonio del influenciador, aunque en ese momento continuó jugando sin sentir enojo, minutos después la situación cambió por completo tras recibir un golp3 en su espalda y ser empuj4do.

¿Qué pasó con La Liendra y por qué protagonizó enfrentamiento?

En medio de la t3nsión que se vivió en ese momento, La Liendra comentó que, hasta ese punto toleró todo lo que había sucedido, tanto así que pensó en darle rienda suelta a la rabia que tenía en ese momento, "yo le devolví uno y yo me le paré y dije, si el man me manda yo le mando y aquí nos d4mos", continuó.

La Liendra protagonizó conflicto en pleno partido. Foto | Canal RCN.

Y aunque la situación se escaló bastante, el mismo creador aseguró que el conflicto no pasó a mayores, pues finalmente él decidió darle la mano a su compañero, pues no se considera una persona de problemas.

Esta es la razón por la que La Liendra protagonizó conflicto. Foto | Canal RCN.

Incluso, terminó su aparición contando que invitó a esta persona a tomar algo, tanto así que concluyó diciendo que descubrió que la persona con la que tuvo este inconveniente, es "una gran persona".