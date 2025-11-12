Valentino Lázaro desempolvó fotografía de cómo lucía en el pasado: esto ha cambiado

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Valentino Lázaro, quien se ha destacado al demostrar varios acontecimientos de su personalidad, en especial, por sus polémicos comentarios.

Sin duda, el influenciador se ha destacado en los últimos meses al ser uno de los panelistas del programa de ‘Tamo en vivo’ de Dímelo King, en el que ha acaparado la atención mediática por parte de todos sus seguidores.

¿Cómo luce Valentino Lázaro tras su cambio físico desde hace un año?

Es clave mencionar que el influenciador ha acaparado la atención por parte de todos sus seguidores tras compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

Esta foto compartió Valentino Lázaro de su aspecto físico. | Foto: Canal RCN

Así también, Valentino desempolvó una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en sus historias, en la que cautivó con una fotografía tomada hoy en comparación con una que se tomó hace más de un año:

“Foto de hoy 74 kg”, “foto de hace un año y medio: 98 kilos”, agregó Valentino.

Por su parte, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales, acerca del cuidado físico que han tenido en los últimos meses al realizar rutinas saludables y, también, por demostrar todo lo que ha cambiado.

¿Qué proyectos tiene Valentino Lázaro en la actualidad?

En los últimos meses, Valentino ha sido tendencia al ser parte de uno de los programas digitales más destacados al ser parte de uno de los panelistas de ‘Tamo en vivo’, en el que ha captado la atención por parte de los internautas tras sus polémicos comentarios.

¿Qué proyectos tiene Valentino Lázaro en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Así también, el creador de contenido digital ha captado la atención al contar varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales, pues hace pocos días, atravesó por un complicado momento a nivel emocional tras la indecisión que tuvo al continuar en el programa de Dímelo King tras unas diferencias.

Con base en esto, Valentino sorprendió al aparecer durante una emisión del programa de ‘Tamo en Vivo’. Así también, varios de sus seguidores se sorprendieron con su regreso y ver que continuará siendo uno de los panelistas del programa.