Yina Calderón buscó corregir su cambio de look, pero el resultado no salió bien

Yina Calderón sorprendió al revelar su sorprendente cambio de look y al querer mejorarlo, el resultado no salió muy bien.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El pasado miércoles 10 de diciembre, la empresaria de fajas, Yina Calderón, generó todo tipo de reacciones al revelar su sorprendente cambio de look, sin embargo, las opiniones que recibió, no fueron muy buenas.

¿Cuál fue el cambio del look que se hizo Yina Calderón?

En sus historias de Instagram, la polémica empresaria, Yina Calderón, reveló que se hizo un cambio de look, pues cortó mucho más su cabello, pero esto, al parecer no le salió bien porque luce como si el la hubiesen “trasquilado”.

Justo horas antes de su nuevo cambio, la huilense había mostrado con orgullo que sus extensiones habían pasado por la keratina que vende su hermana, sin embargo, su cabellera no le duró mucho.

En el nuevo corte de Calderón, luce con el cabello mucho más corto, pero con detalles en él que no la hacen ver tan bien, según las opiniones en internet.

¿Cuáles fueron las reacciones de las hermanas de Yina Calderón ante su cambio de look?

En otro video compartido por Yina Calderón a través de sus historias en Instagram, ella reveló la reacción de sus hermanas ante su nuevo corte, pero, así como los internautas, tanto Leonela como Juliana no se quedaron calladas y fueron muy directas con su hermana.

Ambas mujeres le dijeron a Yina que parecía el hijo de un famoso muñeco que fue el protagonista de una película de terror y, de hecho, la misma empresaria puso la foto de referencia para que sus seguidores entendiera en contexto de la opinión de las Calderón.

Por otro lado, en el clip se alcanza a escuchar que Juliana le dice a su hermana que el corte que tenía antes se le veía mejor, pues fue el cambio que le hizo una de sus excompañeras de La casa de los famosos Colombia 2025.

Yina Calderón volvió a arreglar su cabello, ¿ya le quedó mejor?

Yina Calderón no hallaba qué hacer al ver el resultado del cambio de look, pues como no les gustó a sus hermanas y tampoco a sus seguidores, sintió angustia y buscó qué hacer para mejorar la apariencia de su cabello.

Por eso, en horas de la mañana de este jueves 11 de diciembre, la empresaria fue obligada por una de sus hermanas y fue llevada a una peluquería para mejorar su corte, aun así, Yina no mostró mucho arrepentimiento por su decisión.

Minutos más tarde de haber revelado que mejoraría su look, Yina mostró cuál fue el resultado final y al parecer, no cambió mucho, solo que lograron peinarla mejor para que corte no se viera “trasquilado”.

