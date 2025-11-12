Altafulla sorprendió a sus seguidores en San Andrés al recorrer la isla en moto pirata

El cantante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, compartió en su cuenta de Instagram un clip de su llegada a San Andrés, desatando furor entre sus seguidores, sobre todo por su sencillez con los habitantes.

Altafulla genera revuelo al llegar de sorpresa a la isla de San Andrés. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó la gente en la isla de San Andrés tras la llegada de Altafulla?

En las imágenes se le ve recorriendo la isla en los tradicionales moto piratas, saludando a los habitantes y recibiendo muestras de cariño de quienes lo reconocieron en plena vía.

La sencillez de su llegada llamó la atención: sin caravanas ni protocolos, Altafulla se dejó ver tal cual es, disfrutando de la espontaneidad del momento.

Varias personas lo alcanzaron en sus motos para tomarse fotografías, mientras él comentaba que prefiere las experiencias sin tanta planeación y que no hay mejor manera de contemplar los paisajes de la isla que sobre dos ruedas.

“A mí me gusta es el vacilón”, expresó Altafulla en su publicación.

¿Por qué está de visita Altafulla en la isla de San Andrés?

Aunque no reveló el motivo exacto de su visita, Altafulla mencionó que tenía algunas diligencias pendientes y que esperaba resolverlas pronto para poder disfrutar del mar caribeño.

Desde que ganó La casa de los famosos Colombia, Altafulla ha consolidado su nombre en la escena musical.

Participando en festivales de gran formato como el Megaland, y compartiendo escenario con artistas internacionales como Sech y Arcángel.

Sus canciones más reconocidas acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándolo como una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano en el país.

La experiencia de Altafulla en San Andrés refuerza la imagen de un artista que, pese al éxito, mantiene la humildad y la conexión con la gente, demostrando que su carrera avanza sin perder la esencia que lo hizo destacar desde el inicio.

Altafulla sigue construyendo una carrera sólida, marcada por la humildad, el carisma y la conexión genuina con la gente.