Marcela Reyes reveló qué opina su pareja de su amistad con su Exotic

La Dj Marcela Reyes reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales qué opina su actual pareja de la amistad que está teniendo con su expareja Exotic, padre de su hijo Valentino.

¿Qué opina la pareja de Marcela Reyes sobre su amistad con Exotic?

A través de una transmisión en vivo en una de sus cuentas, la empresaria se mostró junto al Dj Exotic y una de sus amigas compartiendo un tiempo con sus seguidores y despejando alguna dudas.

En medio de su conversación con los fanáticos, uno de ellos la cuestionaron sobre qué opinaba su pareja de su amistad con Exotic a lo que ella respondió.

Según explicó ella le comunica todo, en la medida de lo posible, pues recordemos que su novio está privado de la libertad.

La influenciadora aclaró que cada vez que puede lo mantiene al tanto de sus proyectos y su planes para que nada lo tome por sorpresa.

"Mi pareja no se enoja, cada cosa que yo hago siempre se lo comunico cada vez que puedo. Todo lo sabe", expresó.

Marcela contó que ella le pidió opinión sobre qué pensaba de que hiciera una colaboración musical con su expareja y este se mostró de acuerdo.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Marcela Reyes se reconciliaría con Exotic?

La Dj explicó que ella está muy enamorada y no ve viable una reconciliación con Exotic, pues sostienen una relación cordial por el bienestar de su hijo y porque ya lograron sanar todas las diferencias que tuvieron en el pasado.

Marcela comentó que espera que Exotic encuentre una buena pareja que lo quiera como se merece y además sea buena con su hijo Valentino, que es lo que más a ella le importa, pues quiere que su hijo esté en espacios donde le den su lugar.

Artículos relacionados Influencers La Barbie colombiana se operó los ojos: se cambió el color y así quedó

Por ahora, Marcela Reyes y Exotic siguen en la promoción de su colaboración musical, con la que esperan tener una buena acogida entre el público, además de estar compartiendo en familia, donde su pequeño se ha visto muy feliz de ver la amistad que hay entre ambos.