Aida Victoria Merlano reaparece y destapa el verdadero motivo de su silencio, ¿por su ex?

Aida Victoria Merlano volvió a aparecer en redes y sorprendió al revelar la razón que la llevó a tomar distancia del mundo digital.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores
Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano se lista como una de las influenciadoras más habladas y comentadas en el país y por eso sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibido y su ausencia en estas se nota.

¿Cuál fue la razón por la que Aida Victoria Merlano se desapareció de redes?

Aida Victoria Merlano es bastante activa en redes sociales y a diario está compartiendo detalles de su vida personal, en los últimos meses su contenido ha estado enfocado en su faceta como mamá primeriza.

Asimismo, la creadora de contenido se ha visto envuelta en diferentes polémicas por sus exparejas, Juan David Tejada (padre de su hijo) y WestCol, con las cuales no se ha quedado callado y las ha enfrentado a su estilo.

Sin embargo, de manera sorpresiva, Aida Victoria decidió desaparecerse de sus redes por varios días, algo que empezó a generar dudas y preguntas entre sus seguidores, quienes empezaron a bombardearla de mensajes.

¿Dónde estás metida? Como no aparezcas, no compro más una mond* que recomiendes.

Aida Victoria Merlano reapareció en redes sociales y explicó su regreso. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras regresar a las redes sociales?

Aida Victoria Merlano decidió reaparecer en la tarde del 11 de diciembre y revelarles a sus seguidores una de las razones por las que estaba desaparecida.

La influenciadora de manera jocosa e irónica apareció con un curioso mensaje en el que les cuestionó a sus seguidores si la habían extrañado.

¿Me extrañan verdad? Me les perdí para que me valoren.

El comentario, acompañado de su habitual toque de picardía, no tardó en volverse viral. Y es que su desaparición generó todo tipo de especulaciones: desde quienes pensaban que estaba preparando un nuevo proyecto, hasta quienes sospechaban que se trataba de algún tema con sus exparejas.


Sin embargo, lejos de dar una larga explicación, Aida optó por mantener el misterio y responder con humor, dejando claro que su ausencia fue más una estrategia juguetona para mantener a su audiencia a la expectativa.

Asimismo, dejó ver algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores durante su ausencia, contestándoles que eso les hacía tener una relación más fuerte.

Los amo, sus palabras de afirmación nos hacen construir una relación más sana.

Cabe resaltar que, Aida Victoria Merlano había dejado de compartir contenido luego de haber arremetido contra Juan David Tejada por según ella lucrarse por su pasada relación con ella.

