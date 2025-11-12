Erika Farfán dedica mensaje a Gregorio Pernía tras nacimiento de su hijo: "Un papá comprometido"

El reciente nacimiento del hijo de Erika Farfán y Gregorio Pernía abrió espacio para que la familia compartiera cómo han vivido este proceso. A través de un mensaje, Erika describió el apoyo que ha recibido en casa durante su posparto.

¿Qué dijo Erika Farfán sobre Gregorio Pernía?

Tras la llegada de su bebé el 18 de noviembre, Erika Farfán expresó cómo ha sido este periodo y destacó la participación activa de Gregorio Pernía y sus hijos Luna y Valentino en las tareas diarias. Su mensaje generó reacciones entre internautas, quienes afirman que la familia refleja unión en esta nueva etapa.

En su mensaje, Erika explicó cómo ha sido acompañada por su esposo durante las semanas posteriores al nacimiento. Contó que Gregorio se ha encargado de levantarse temprano para atender al bebé, apoyarla en las rutinas de alimentación, encargarse del baño del bebé y asumir tareas del hogar para que ella pueda descansar.

"Un papá comprometido, un hombre comprometido con su hogar, con su familia; doy gracias a Dios por tenerlo", escribió

La exmodelo resaltó que este apoyo le ha permitido vivir un posparto con calma y organización, una experiencia que describe como llena de luz y tranquilidad. Además, mencionó que Luna y Valentino, sus hijos mayores, también han asumido diferentes responsabilidades en casa.

¿Cómo fue el nacimiento del hijo de Gregorio Pernía?

A comienzos de año, Erika sorprendió al revelar que estaba esperando un tercer hijo, una noticia que no había sido planeada. Recordó que, tiempo después de haber recibido un diagnóstico que le indicaba que no podría volver a quedar en embarazo debido a un daño en el endometrio, este nuevo capítulo llegó de manera inesperada.

Así fue el nacimiento del hijo de Gregorio Pernía / (Foto de AFP)

El 18 de noviembre, el bebé nació en Estados Unidos. El actor compartió la noticia mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se observa a Luna junto a su mamá minutos después del parto, un momento que internautas describieron como significativo para la familia.

Tras el nacimiento, Gregorio agradeció los mensajes recibidos y destacó el acompañamiento del equipo médico. Su publicación fue comentada por seguidores que afirman sentirse conmovidos por la experiencia compartida por la familia Pernía Rodríguez.

¿Quién es Erika Farfán y cómo conoció a Gregorio Pernía?

Erika Rodríguez Farfán, exmodelo santandereana, conoció a Gregorio en 2003 en la celebración de su cumpleaños. Desde entonces iniciaron una relación que se consolidó con el nacimiento de su hija Luna y, posteriormente, con su matrimonio en 2007. Con el paso del tiempo, la familia creció con la llegada de su segundo hijo, Valentino.

Ella es Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía / (Foto del Canal RCN)

A lo largo de los años, Erika ha estado vinculada a diferentes proyectos como modelo y en 2001 recibió el reconocimiento como ‘Modelo del año en Colombia’. Actualmente, divide su tiempo entre sus actividades personales y el acompañamiento a su familia, especialmente durante esta nueva etapa con la llegada del recién nacido.