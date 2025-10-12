Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata: estas son sus relaciones y rupturas que los fans siguen recordando

Mariana Zapata, influencer colombiana, ha protagonizado relaciones y rupturas que los internautas no olvidan en redes sociales.

Mariana Zapata ha protagonizado relaciones y rupturas que los internautas no olvidan
Las relaciones y rupturas más recordadas por los fans de Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Luego de confirmar el fin de su relación con el cantante JLexis, Mariana Zapata, influencer colombiana, ha sido noticia no solo por su contenido digital, sino también por sus relaciones sentimentales, que han generado tema de conversación entre sus seguidores.

¿Cuál fue la relación más recordada de Mariana Zapata?

La relación con el streamer Mr. Stiven se convirtió en la más pública y seguida por los fans. La pareja estuvo junta hasta agosto de 2025, cuando ambos confirmaron su ruptura de manera amistosa. Mariana indicó que la exposición en redes sociales y la influencia del entorno de Mr. Stiven afectaron la relación.

¿Cuál fue la relación más recordada de Mariana Zapata?
Los fans recuerdan la relación de Mariana Zapata y Mr. Stiven / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Stiven afirmó que, aunque la amaba y era difícil aceptar que ya no era su pareja, debía priorizar su trabajo y evitar problemas mayores. Ambos desmintieron rumores de infidelidad y aseguraron haberse despedido con cariño y gratitud.

¿Qué polémicas tuvo Marina Zapata con otros famosos?

Mariana Zapata también estuvo vinculada a otros nombres del entretenimiento colombiano. En redes aseguran que, días antes de terminar con Mr. Stiven, fue vista cercana al futbolista Kevin Castaño, lo que generó rumores de infidelidad. Ante lo sucedido, la influencer aclaró que su relación con Stiven ya había terminado previamente.

Otra situación mediática involucró al cantante Blessd y la creadora Karina García. Según declaraciones de terceros, Mariana y Karina habrían tenido un vínculo con Blessd. Luego de haber sido señalada por buscar controversia, Mariana se defendió y señaló que su intención non era crecer con polémicas. Blessd, por su parte, se limitó a transmitir un mensaje en redes:

"Cada quien puede pensar lo que se le dé la gana sobre otras personas... lo que realmente importa es estar tranquilo internamente"

¿Qué polémicas tuvo Mariana Zapata con otros famosos?
Polémica de Mariana Zapata con Karina García y Blessd / (Fotos del Canal RCN y AFP)

¿Qué otras relaciones de Mariana Zapata han sido recordadas?

Mariana mantuvo una relación con el influencer Santiago Arroyave. Los internautas recuerdan que se conocieron durante la cuarentena, y tras el confinamiento las diferencias los llevaron a darse ‘un tiempo’. Luego de la relación, Mariana enfrentó críticas por supuestas intenciones de figurar en redes, a lo que respondió que siempre actuaba conforme a sus valores.

A inicios de diciembre del 2025, Mariana confirmó su ruptura con el cantante JLexis. Aclaró que la relación terminó desde que se mudó del país y pidió a sus seguidores que dejaran de especular sobre su vida privada:

“Suéltenme en banda con ese tema, hablemos de otras cosas, trascendamos por favor”, indicó.

Esta aclaración de Mariana Zapata llegó luego de que los internautas notaran que había dejado de seguir al artista en redes sociales, poniendo fin a los rumores sobre su relación. Con su pronunciamiento, la influencer buscó cerrar el tema y dejar atrás este nuevo episodio de su vida amorosa.

