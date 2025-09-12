Tatiana Murillo responde a señalamientos en redes: “Yo no necesito inventarme nada”

La creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, llamó la atención en redes tras publicar un video en el que respondió a los señalamientos de aquellos usuarios que ponen en duda un atentado que asegura haber vivido en su pasado.

¿Qué dijo Tatiana Murillo en su cuenta de Instagram sobre el atentado?

La conversación en redes comenzó cuando, a través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió el momento en que su carro habría sufrido algunos impactos. Publicó imágenes de un vidrios con orificios, lo que daba una idea de la magnitud del incidente.

Luego de revelar que se mudaría del país para priorizar su seguridad, se conoció que la influencer forma parte de la octava lista de aspirantes a La casa de los famosos, lo que llevó a varios internautas a afirmar que el suceso habría sido inventado para generar apoyo durante su postulación al reality.

Ante estos rumores, la influenciadora no dudó en responder a los comentarios mediante la publicación de un video en Instagram. En él, aparece junto a su padre y deja claro cuál es su opinión al respecto:

“Yo no necesito inventarme nada para abrirme caminos de éxito”.

La Barbie Colombiana se defendió ante las recientes acusaciones / (Foto del Canal RCN)

Tatiana también destacó que su mayor ayuda provenía del ‘cielo’ y que el video, además de aclarar su punto de vista, también tenía el propósito de mostrar sus raíces y dejar claro de dónde viene.

¿Qué dijo Tatiana Murillo sobre su infancia?

En el video se narran episodios de su niñez en un municipio de Antioquia. Relata que creció en medio del campo, rodeada de cultivos, y muestra a su padre, quien muestra el trabajo que desarrolla con el café.

La creadora presenta escenas que reflejan cómo vivían: cuatro hijos, un padre jornalero, una madre dedicada al hogar y una vivienda de bareque. Aunque menciona que enfrentaron limitaciones económicas, afirma que creció con el apoyo constante de sus padres.

En otras oportunidades, Murillo ha hablado del bullying que vivió por su aspecto físico en la infancia. Ha contado que esta experiencia influyó en las decisiones que tomó sobre su imagen en la adultez y que se sometió a más de 40 procedimientos estéticos para modificar rasgos con los que no se sentía conforme.

¿Tatiana Murillo estará en La casa de los famosos?

Como ya se mencionó, Tatiana hace parte de la lista oficial del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 3. Su participación ha llamado la atención de los internautas debido a las conversaciones que se han generado alrededor de su historia personal.

La Barbie Colombiana, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La influencer ha comentado que, si llegara a entrar al reality, su estrategia se basaría en mostrarse tal cual es. También mencionó que actualmente está soltera y que le gusta que la conquisten “a la antigüita”, con detalles que considera significativos, como “una que otra cosita de oro”.

Por ahora, su ingreso no está confirmado, pues el proceso continúa abierto y los internautas siguen eligiendo qué aspirante entrará al reality. Quienes deseen participar en la votación pueden hacerlo en lacasadelosfamososcolombia.com cada cuatro horas, hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m.