Yina Calderón defendió a Karina García tras polémica con el papá de su hijo

La influenciadora Yina Calderón se pronunció sobre comentario del padre del hijo de Karina García.

La empresaria Yina Calderónsorprendió al defender a la influenciadora Karina García luego de una supuesta polémica con el cantante Smayv, padre del hijo menor de la paisa.

¿Por qué Yina Calderón defendió a Karina García?

En medio del programa 'Escándalo TV', Yina Calderón habló del supuesto comentario que hizo el artista sobre la manutención del pequeño, donde habría detallado que no le daba dinero a Karina García porque el niño prácticamente vivía con él debido a que Karina mantenía viajando con las amigas.

Yina Calderón decidió defender a la influenciadora destacando detalles de cuando eran amigas.

"Esa vieja siempre ha respondido por sus hijos, ese man nunca le ha dado absolutamente nada para el mantenimiento de su hijo, jamás porque ese tipo es un arrastrado, no tiene plata y entonces ahora porque lo cuidó una temporada es el papá digno, no justifiques que no tengas plata y seas tan tacaño", expresó.

Asimismo, indicó que él utiliza la popularidad de Karina García para salir a hablar de ella y poder sonar.

Lo desmintió y destacó la gran madre que es Karina García con sus dos hijos, indicando que ella no juzga la forma en que ella se gana la vida y cómo es, pero su labor como madre es de admirar.

¿Karina García reaccionó a la defensa de Yina Calderón?

La influenciadora no se ha pronunciado sobre el tema luego de haber destacado que para ella Yina Calderón solo hacía parte de su pasado y no quería volver a tener ninguna relación con ella.

Por ahora, ambas creadoras de contenido siguen disfrutando del éxito que tuvieron en su viaje a República Dominicana y de los nuevos seguidores que adquirieron.

Asimismo, continúan entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido en sus redes sociales.

Yina Calderón sigue al frente de su emprendimiento de productos de belleza y trabajando en sus próximos proyectos para el siguiente año.

Por su parte, Karina García está promocionando su marca de ropa deportiva y entreteniendo a sus seguidores con su habitual contenido de su lujoso estilo de vida.

