La Barbie colombiana se operó los ojos: se cambió el color y así quedó

La influenciadora Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, sorprendió a sus miles de fanáticos al realizarse una nueva operación.

¿Qué se hizo La Barbie colombiana?

La creadora de contenido mostró a sus seguidores que decidió hacerse cambio de color de ojos, cuyo procedimiento se ha ido popularizando entre las famosas.

Según confesó, luego de ver que la cantante Yailin 'la más viral' y la actriz Ninel Conde se realizaron dicho procedimiento, ella se animó a realizarse dicho cambio físico.

"Niñas, siempre quise hacerme este procedimiento y después de ver a Yailin y a Ninel Conde me animé mucho más y busqué el mejor lugar en España para realizármelo", comentó.

En la grabación contó que estaba indecisa entre un color gris y un azul claro, pero se inclinó por un azul con toques grises que le quedan muy bien por su look actual.

Señaló que la visión se le redujo mientras se acoplaba, pero 24 horas después de la intervención ya ve como antes de la operación sin haber sufrido ninguna complicación.

"El color de los ojos me ocasionaba susto, pero es súper seguro, cero invasivo, nada doloroso, un poco molesto las primeras 6 horitas, pero ya estoy como si nada", dijo.

En la publicación enseñó las reacciones de sus familiares y lo asombrados que quedaron con su nueva imagen.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo cambio de La Barbie colombiana?

Luego de su revelación, varios seguidores opinaron al respecto, donde muchos indicaron lo bien que se le ven, otros destacaron lo mucho que cada vez más se parece a la muñeca de La Barbie, mientras que otros no tardaron en criticarla por su decisión.

Por ahora, la influenciadora continúa haciendo campaña para ingresar a La casa de los famosos Colombia tras hacer parte del noveno grupo de aspirantes para entrar al reality.

La paisa está compitiendo contra Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez, Gisselle Watson, Yuli Ruíz y Kelly García, donde solo una podrá entrar a la casa más famosa de Colombia y dar lo mejor de sí misma para cautivar al público.