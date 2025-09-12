Juan Pablo Raba sorprendió con drástico cambio físico

El actor Juan Pablo Raba reveló a sus miles de fanáticos el sorprendente cambio físico que realizó para un personaje que jamás llegó a rodarse.

¿Juan Pablo Raba se sometió a un cambio físico?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un carrusel con fotografías sobre uno de sus cambios físicos más notables, al cual se sometió tras la petición de un amigo director.

Según relató Henry Rivero le pidió bajar 10 kilos para grabar un fragmento de una película que serviría para conseguir financiación, razón por la que él no dudó en hacerlo y se preparó para el personaje, pero dicho proyecto nunca se dio; sin embargo esas imágenes terminaron siendo su pasaporte para hacer parte de la película "Los 33".

"Muchas vidas en una. Es lo que todos experimentamos de una forma u otra pero tal vez para los artistas sea un poco más identificable ya que debemos constantemente crear y sumergirnos en estas “realidades” tan ajenas a nosotros mismos de forma voluntaria y consciente.

El resultado es siempre algo difícil de comprender y explicar, pero sin duda crea cambios en nosotros y en nuestro entorno sin saber nunca además en qué dirección estas “creaciones” nos llevarán", escribió.

Detalló que nunca se sabe a dónde nos lleven nuestros esfuerzos, pero según su experiencia cuando las cosas se hacen con amor y entrega casi siempre hay una recompensa al otro lado que suele ser vivir exactamente lo que se necesitaba en ese momento para seguir creciendo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras sus fotos de su cambio físico?

Tras su revelación, que si bien, fotos desde hace un buen tiempo, sus fanáticos destacaron lo versátil que puede llegar a ser y lo talentoso que es en la actuación.

Además, de resaltar su profesionalismo y amor por todo lo que hace, en especial por su carrera actoral.

Por ahora, el actor sigue trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos su podcast 'Los hombres sí lloran', con el que ha tenido una gran acogida en redes sociales.