Marcelo Cezán y Michelle Gutty sorprenden con confesión tras cumplir 14 años de relación

El presentador de La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty se sinceraron tras 14 años juntos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcelo Cezán se sinceró sobre su relación amorosa
Marcelo Cezán habló claro sobre su relación sentimental. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty decidieron abrir su corazón y hablar sobre su relación sentimental luego de cumplir 14 años juntos.

¿Qué revelaron Marcelo Cezán y Michelle Gutty sobre su relación de 14 años?

El actor y presentador Marcelo Cezán, junto a su esposa Michelle Gutty, compartieron en sus redes sociales un mensaje especial por su aniversario número 14, en la que hablaron sobre los retos y aprendizajes que han vivido como pareja y como papás.

Marcelo y Michelle son padres de un niño de siete años llamado Fabricio, quien es la máxima adoración de ambos y quien les ha hecho vivir su relación desde otro punto.

Lo bueno, la mayoría, hemos construido un hogar, nuestro hijo ya tiene 7 años y estamos tratando de hacer nuestro mejor trabajo en su crianza, en términos generales, el 80-90% ha sido muy bueno.

La pareja fue sincera al decir que podían asegurar que la mayoría de su relación ha sido buena y aunque como cualquier relación han tenido problemas y crisis, han logrado superarlas desde el amor y la comunicación.

Marcelo Cezán estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.
Marcelo Cezán se sinceró con su esposa sobre su relación. (Foto Canal RCN)

¿Qué retos y cambios han tenido que hacer Marcelo Cezán y Michelle Gutty en su relación?

Marcelo y Michelle aseguraron que hoy miran 14 años atrás y se dan cuenta de cómo han crecido como persona y como pareja.

Gutty es sincera al decir que, no es la misma mujer de ese entonces y que desde que decidió casarse con el presentador se convirtió en una persona diferente, algo que Marcelo le reconoció.

Ha habido muchas cosas buenas, nos vamos conociendo. Yo no soy la misma de 22 años que conoció a Marcelo, yo me caso para hacer feliz a otra persona y esa persona a su vez trata de hacerme feliz a mí.

El presentador de La casa de los famosos Colombia fue sincero al asegurar que muchas veces se sorprende con su esposa y que eso también trata de hacer él con ella para que su relación no caiga en la monotonía.

No sé a veces con quién me casé y lógico, es otra mujer, otra etapa, hay evolución. Primero crecer cada uno para ofrecerle a la otra persona la mejor versión posible.

¿Qué consejos les dieron Marcelo Cezán y Michelle Gutty a sus seguidores para una relación sólida?

La pareja, sin duda algunas una de las más estables del entretenimiento colombiano, aprovechó la fecha para recordar que el amor también se construye en silencio, lejos de las cámaras, y que estos 14 años han sido “un viaje de crecimiento mutuo”.

Asimismo, aprovecharon para aconsejar a sus seguidores con base en su experiencia en no dejar que alguno de la relación caiga en el error de no querer cambiar o mejorar algo que le molesta a su pareja por creer que deben aceptarlo y quererlo así.

Si se entra en el terreno yo estoy bien y usted me tiene que aceptar así, entonces se fregó. Siempre hay cosas por mejorar.

Como era de esperarse este video de Marcelo y Michelle ha provocado múltiples reacciones y comentarios de sus fans, en su mayoría de elogios y aplausos por su relación.

Marcelo Cezán derrite corazones.
Marcelo Cezán sorprende con confesiones sobre su relación. (Foto Canal RCN)
