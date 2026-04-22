La reciente ruptura de Alexa Torrex y Jhorman Toloza, siguen generando controversia en redes sociales, pues para muchos ha sido objeto de debate la cercanía que surgió entre Alexa y Tebi Bernal, sobre todo porque antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia, ambos tenían una relación sentimental.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Tebir Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la polémica que este tema ha generado, Jhorman Toloza, exprometido de la actual participante, dio a conocer su posición frente a los comportamientos y actitudes que ha visto de Alexa, esto luego de que días atrás hablara públicamente en redes para anunciar abiertamente su ruptura con la joven.

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Y es que, según lo comentó en medio de una entrevista que concedió para La Mega Cúcuta, ha raíz de lo que ha venido sucediendo entre Tebi y Alexa, su percepción hacia ella ha cambiado radicalmente.

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"Ahorita yo veo Alexa y no siento amor, sinceramente veo las actitudes y me da asco todo", señaló con firmeza durante este espacio.

¿Qué hará Jhorman Toloza si Alexa Torrex lo busca tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Durante el diálogo, el conductor del programa se mostró interesado en saber qué pasará si Alexa decide buscarlo una vez termine su experiencia en el programa, pregunta que llevó a que Jhorman no solo revelara que ya contempló está posibilidad, sino también que tiene bastante claro que no desea volver con ella.

"¿Usted cree que para mí es bueno volver en eso? No puedo, uno por mi salud, segundo mi familia llora todos los días, mi mamá, usted cree que yo por mi madre, la que me p4rió voy a volver con una mujer que me hizo sentir así", dijo el creador de contenido. Jhorman Toloza habló sin filtros del shippeo entre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Y aunque admitió que todavía siente amor por quien fue su novia hasta hace algunos días, insistió en que su decisión de continuar su relación ni casarse, responde a que su mamá no sufra y mucho menos él.

Por ahora, la situación que enfrenta el joven así como lo que ocurre con Tebi y Alexa en la casa, continúa siendo tema de conversación entre los televidentes, quienes, por un lado apoyan el shippeo, pero por el otro, lo rechazan de manera contundente.