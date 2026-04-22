Karol G causó conmoción con polémico gesto que tuvo con Peso Pluma en Coachella

El pasado domingo 19 de abril, Karol G fue la artista en el escenario principal de Coachella, uno de los festivales más importantes de la música en todo el mundo.

De hecho, la presentación de la colombiana es histórica, ya que se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser cabeza de la lista de artistas. Por eso mismo, todo Latam estuvo muy pendiente de su presentación en incluso viajaron por ella.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Mánager de Lina Tejeiro causó reacciones al revelar su último diagnóstico sobre el cáncer

Durante su concierto, sin duda, la bichota dio mucho en el escenario, pues su performance en general fue aplaudido y admirado e incluso por los estadounidenses y europeos que viajaron al festival.

Durante sus dos días de presentación, Carolina tuvo invitados de lujo y el gesto que tuvo con uno de ellos, generó recciones.

¿Qué pasó entre Karol G y Peso Pluma en Coachella?

El cantante mexicano, Peso Pluma, fue uno de los invitados por Karol G para que la acompañara en el escenario de Coachella, precisamente con él cantaron su colaboración ‘Qlona’.

Karol G desata polémica por gesto con Peso Pluma. (AFP/ VALERIE MACON)

Sin embargo, al finalizar el show juntos, Karol G hizo algo que no pasó desapercibida y que generó reacciones en redes sociales.

En varios videos se vio de diferentes ángulos cuando el mexicano quiso abrazarla y ella le dijo “espere, espere”, pues lo detuvo para primero agradecerle a los asistentes a su presentación por haber estado ahí.

Artículos relacionados Feid Se filtran supuestos audios que revelarían que Feid estuvo con Karol G

Él quedó con los brazos abiertos, pero después de las palabras de Carolina, se despidieron con el abrazo.

Para muchos, esto fue bastante grosero, pero Carolina solo lo detuvo un momento para primero dar las gracias, sin embargo, muchos no lo tomaron así.

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Karol G?

Karol G dio una presentación espectacular en Coachella, sin embargo, ha sido muy criticada por su vida personal.

Karol G sorprende con gesto hacia Peso Pluma. (COLPRENSA/ Airbnb)

Primero, ella misma confesó que está soltera y que está orgullosa de haber saldo de su última relación, lo que generó conmoción porque supuestamente con sus palabras estaría haciendo quedar mal a Feid.

Por otro lado, en otra entrevista, Carolina volvió a hablar sobre el tema, pero mencionó a Anuel AA, precisamente porque le preguntaron por él y ella reveló que por s tusa habría vendido millones con su música y dedicó todo un álbum para decir lo que él le hizo sentir.