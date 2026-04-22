Alexa Torrex admitió que le ha costado tomar distancia de Tebi Bernal: "vamos suave en este duelo"

Alexa Torrex, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente capturó la atención en redes al revelar que, aunque ha sido difícil, su decisión de mantenerse alejada de Tebi Bernal se mantiene firme.

¿Qué dijo Alexa Torrex luego de tomar distancia de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones de la cucuteña se dieron luego de que sostuviera una corta conversación con el antioqueño en la habitación, por lo que quiso aprovechar que él se retiró del lugar para hablar frente a las cámaras para sincerarse respecto a cómo se ha sentido luego de que los dos tomaran distancia.

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"Él dice que no, pero nosotros seguimos firmes, ya dejé de hablarle consentido, pero yo cómo hago pa' que ese muchacho me deje de abrazar, yo no soy capaz de decirle coma miércoles vaya y abrace a su...", señaló la joven.

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Además, continuó diciendo que, aunque no lo crean, ella sí percibe su propio avance, pues antes siempre abrazaba a Tebi por detrás y le decía "cosas bonitas", además de estar pendiente de él.

Esto dijo Alexa Torrex sobre la decisión que tomó con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Alexa Torrex y Tebi Bernal tomaron distancia en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque la participante aplaudió cómo poco a poco ha ido mermando su cercanía con el paisa, sí dejó entrever que no sabe cuánto le durara la firmeza con la que asumió esta decisión.

"Vamos a ver cuánto me dura esa firmeza y ya no soy la misma, ya no le hago shows, vamos suavecito en este duelo porque es muy difícil dejar de hablarle a alguien", agregó.

Respecto a por qué los dos habitantes de la casa más famosa del país tomaron la determinación de bajarle un poco al contacto físico y la cercanía, cabe señalar que, todo se dio a raíz del congelado de Sofía Jaramillo, quien durante su corta visita le dio luz verde a Bernal para que diera rienda suelta a su shippeo.

Alexa Torrex reveló que sigue en firme su distancia con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, las palabras de la exparticipante, terminaron generando preocupación en Tebi, quien tomó esto como una clara señal que afuera las cosas no estaría bien, por lo que decidió dialogar con Alexa para expresarle su deseo de no seguir dando rienda suelta a lo que ambos venían sintiendo.