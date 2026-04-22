Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex admitió que le ha costado tomar distancia de Tebi Bernal: "vamos suave en este duelo"

Alexa Torrex aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para hablar de cómo se ha sentido en este proceso de soltar al participante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex confesó que ha avanzado al tomar distancia de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente capturó la atención en redes al revelar que, aunque ha sido difícil, su decisión de mantenerse alejada de Tebi Bernal se mantiene firme.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex luego de tomar distancia de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones de la cucuteña se dieron luego de que sostuviera una corta conversación con el antioqueño en la habitación, por lo que quiso aprovechar que él se retiró del lugar para hablar frente a las cámaras para sincerarse respecto a cómo se ha sentido luego de que los dos tomaran distancia.

Artículos relacionados

"Él dice que no, pero nosotros seguimos firmes, ya dejé de hablarle consentido, pero yo cómo hago pa' que ese muchacho me deje de abrazar, yo no soy capaz de decirle coma miércoles vaya y abrace a su...", señaló la joven.

Artículos relacionados

Además, continuó diciendo que, aunque no lo crean, ella sí percibe su propio avance, pues antes siempre abrazaba a Tebi por detrás y le decía "cosas bonitas", además de estar pendiente de él.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alexa Torrex sobre la decisión que tomó con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Alexa Torrex y Tebi Bernal tomaron distancia en La casa de los famosos Colombia?

Y aunque la participante aplaudió cómo poco a poco ha ido mermando su cercanía con el paisa, sí dejó entrever que no sabe cuánto le durara la firmeza con la que asumió esta decisión.

"Vamos a ver cuánto me dura esa firmeza y ya no soy la misma, ya no le hago shows, vamos suavecito en este duelo porque es muy difícil dejar de hablarle a alguien", agregó.

Respecto a por qué los dos habitantes de la casa más famosa del país tomaron la determinación de bajarle un poco al contacto físico y la cercanía, cabe señalar que, todo se dio a raíz del congelado de Sofía Jaramillo, quien durante su corta visita le dio luz verde a Bernal para que diera rienda suelta a su shippeo.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reveló que sigue en firme su distancia con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, las palabras de la exparticipante, terminaron generando preocupación en Tebi, quien tomó esto como una clara señal que afuera las cosas no estaría bien, por lo que decidió dialogar con Alexa para expresarle su deseo de no seguir dando rienda suelta a lo que ambos venían sintiendo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Ospina rompe el silencio sobre el papel de su hija en su boda Daniela Ospina

Daniela Ospina revela por qué su hija Salomé la llevó al altar y conmueve en redes

Daniela Ospina explicó por qué su hija Salomé fue quien la llevó al altar en su boda generando emoción en redes

Paola Jara attends the 2024 Billboard Latin Music Awards at Mediapro Studio. Paola Jara

Paola Jara impacta al mostrar su impresionante figura a cinco meses de dar a luz

La cantante Paola Jara, nuevamente capturó la atención al presumir su cambio físico luego del nacimiento de Emilia.

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri dan noticia Valerie Domínguez

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri sorprende al dar emocionante noticia, ¿esperan bebé?

“Tenemos algo que contarles”: Valerie Domínguez y Juan David Echeverri causan revuelo con anuncio en redes.

Lo más superlike

Isa Flow habló de la participación de Karina García. Karina García

Hija de Karina García tuvo inesperada reacción al juicio de La casa de los famosos Colombia; ¿qué dijo?

Karina García impartió justicia en La casa de los famosos y su hija Isa Flow sorprendió con su reacción en redes sociales.

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO