Valerie Domínguez y Juan David Echeverri sorprende al dar emocionante noticia, ¿esperan bebé?

Valerie Domínguez y Juan David Echeverri se han apoderado de las tendencias tras compartir noticia con sus seguidores en redes sociales.

¿Valerie Domínguez y Juan David Echeverri esperan su segundo hijo?

La presentadora y el deportista se listan como una de las parejas más habladas y comentadas de la farándula nacional, siendo seguidos por miles de personas.

Recientemente, la pareja sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparecían en primer mostrando la barriguita de Valerie formando con sus manos un corazón.

Junto a esta primera emotiva escena que daba a entender que estaban a la dulce espera de su segundo hijo, aparecía un mensaje que alimentaba más la expectativa.

Tenemos algo que contarles.

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¿Qué reacciones provocó la noticia de Valerie Domínguez y Juan David Echeverri?

Sin embargo, la cámara se va a alejando y aunque la pareja parece estar celebrando un nuevo embarazo el video da un giro inesperado cuando ambos muestran lo que tienen en sus manos, unos tiquetes de viaje y la actriz deja ver su abdomen sin inflarlo.

Valerie y Juan David quisieron jugar con el humor y hacerles creer a sus seguidores por unos segundos que estaban embarazados para al final salir con una inesperada y jocosa confesión.

Nos encanta viajar, siguiente parada…

Valerie Domínguez y su pareja causan revuelo tras hacer creer que esperan bebé. (Foto Canal RCN)

Como era de esperarse este video de la presentadora y el deportista no ha pasado por desapercibido y rápidamente se ha viralizado, trayendo miles de comentarios y reacciones.

La mayoría de sus seguidores tomó con buenos ojos la aparente broma de hacer crees que estaban esperando un hijo y les aplaudieron su creatividad y humor.

Cabe resaltar que, Valerie y Juan David se caracterizan por su contenido de humor y sus formas de ser espontaneas.

Sin embargo, algunos otros les expresaron que era de ‘mal gusto’ hacerlos creer que estaban esperando bebé e ilusionarlos con ver otro hijo de su relación tras Thiago.

Recordemos que, Thiago nació el 19 de mayo de 2021 y es frecuentemente protagonista en las redes sociales con la actriz y el deportista.