Valerie Domínguez y Juan David Echeverri sorprende al dar emocionante noticia, ¿esperan bebé?
“Tenemos algo que contarles”: Valerie Domínguez y Juan David Echeverri causan revuelo con anuncio en redes.
Valerie Domínguez y Juan David Echeverri se han apoderado de las tendencias tras compartir noticia con sus seguidores en redes sociales.
¿Valerie Domínguez y Juan David Echeverri esperan su segundo hijo?
La presentadora y el deportista se listan como una de las parejas más habladas y comentadas de la farándula nacional, siendo seguidos por miles de personas.
Recientemente, la pareja sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que aparecían en primer mostrando la barriguita de Valerie formando con sus manos un corazón.
Junto a esta primera emotiva escena que daba a entender que estaban a la dulce espera de su segundo hijo, aparecía un mensaje que alimentaba más la expectativa.
Tenemos algo que contarles.
¿Qué reacciones provocó la noticia de Valerie Domínguez y Juan David Echeverri?
Sin embargo, la cámara se va a alejando y aunque la pareja parece estar celebrando un nuevo embarazo el video da un giro inesperado cuando ambos muestran lo que tienen en sus manos, unos tiquetes de viaje y la actriz deja ver su abdomen sin inflarlo.
Valerie y Juan David quisieron jugar con el humor y hacerles creer a sus seguidores por unos segundos que estaban embarazados para al final salir con una inesperada y jocosa confesión.
Nos encanta viajar, siguiente parada…
Como era de esperarse este video de la presentadora y el deportista no ha pasado por desapercibido y rápidamente se ha viralizado, trayendo miles de comentarios y reacciones.
La mayoría de sus seguidores tomó con buenos ojos la aparente broma de hacer crees que estaban esperando un hijo y les aplaudieron su creatividad y humor.
Cabe resaltar que, Valerie y Juan David se caracterizan por su contenido de humor y sus formas de ser espontaneas.
Sin embargo, algunos otros les expresaron que era de ‘mal gusto’ hacerlos creer que estaban esperando bebé e ilusionarlos con ver otro hijo de su relación tras Thiago.
Recordemos que, Thiago nació el 19 de mayo de 2021 y es frecuentemente protagonista en las redes sociales con la actriz y el deportista.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike