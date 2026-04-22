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Se filtran supuestos audios que revelarían que Feid estuvo con Karol G

En redes circula un audio en el que supuestamente se escucha a Feid en el mismo lugar donde estaba Karol G con su familia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Audios filtrados reavivan rumores entre Feid y Karol G
Audios filtrados reavivan rumores entre Feid y Karol G. (AFP/ Alexander Tamargo -AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

Desde septiembre de 2025 surgieron los rumores de que Feid y Karol G le habían puesto fin a su relación, pues los artistas ya no salían juntos ni en redes o públicamente.

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De hecho, desde agosto de ese año dejaron de interactuar en la cuenta del otro, aumentando los rumores de que ya no estaban juntos, aunque cada uno enviaba señales que confundían a sus seguidores, pareciendo de que la relación seguía.

Tras meses de especulaciones, en enero de 2026 el medio TMZ reveló que, según fuentes cercanas a los artistas, confirmaron que sí habían terminado en condiciones amistosas.

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De hecho, en los primeros días de abril, Karol se convirtió en tendencia al ser ella misma la que confirmó que está soltera, pero luego de su presentación en Coachella, algunos creyeron que Feid estuvo con ella.

¿Cuál es el audio en donde se escucha que Feid pudo haber estado con Karol G?

A través de las redes sociales ha circulado un video grabado por Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, en donde se ve que está el artista con la familia de Karol G, de hecho, reveló más momentos con ellos tras Coachella.

Se filtran audios que vincularían a Feid con Karol G
Audios filtrados reavivan rumores entre Feid y Karol G. (Mike Coppola)

Sin embargo, hubo una historia que más llamó la atención y es que mientras Valentina estaba grabando a Balvin, se escuchó una voz al fondo, muy parecida a la de Feid diciendo: “no le mandaron ni el colab”.

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En los comentarios del clip, algunos dicen que sí es la voz idéntica del paisa, pero otros dicen que, aunque pareciera que fuera él, podría ser Ryan Castro el que habló.

Así mismo, según los tiempos no dan, porque fanáticos aseguraron que Salomón tuvo un concierto en otro lugar y no sería posible coincidir.

Audios filtrados reavivan rumores entre Feid y Karol G
Se filtran audios que vincularían a Feid con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil )

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Karol G reveló en una entrevista que estaba soltera y que sentía que, al estar sola, evolucionaba más.

De hecho, confesó que se sentía orgullosa de haber salido de su última relación, tras confesar que uno se perdía en los noviazgos.

Sus palabras generaron bastantes críticas porque según los internautas, ella estaría haciendo quedar mal a su exnovio y que, además, supuestamente ella siempre se victimizaba tras terminar sus relaciones.

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