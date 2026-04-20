Revelan cuándo habría sido la ruptura entre Karol G y Feid: esta es la fecha

El drama sobre la ruptura de Feid y Karol G no termina, pues recientemente se ha seguido hablando del tema, luego de que la artista revelara por su propia boca que sí está soltera.

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Sin embargo, el revuelo se generó luego de que ella confesara que no se arrepentía de haberse ido de su relación, justificando que se “nos han enseñado a entregarnos tanto, hasta el punto de perdernos”.

Desde entonces, la paisa ha sido muy criticada y es por eso que, en las últimas horas empezaron a surgir especulaciones sobre cuándo se pudo haber dado su ruptura.

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¿Cuándo habrían terminado Fei y Karol G?

Por ahora, lo que se dice son especulaciones, pues no hay fuentes confiables que puedan determinar la veracidad de lo dicho y lo que se ha mencionado en redes, es que Feid y Karol G habrían terminado en el cumpleaños de Feid en Japón.

Karol G y Feid habrían terminado en pleno cumpleaños del cantante. (AFP/ Mike Coppola)

Salomón cumple el 19 de agosto y para esa fecha en 2025, fue cuando precisamente ambos dejaron de interactuar en las redes del otro, o sea, los me gusta y comentarios entre ellos se vieron hasta ese mes.

Y justo en septiembre, nacieron los rumores de la ruptura, hasta confirmarse el 19 de enero, luego de que el medio TMZ dijera que, según fuentes cercanas a los artistas, revelaron la verdad de la ruptura, añadiendo que supuestamente terminaron la relación de una manera amistosa.

¿Por qué habrían terminado Feid y Karol G?

Tras las revelaciones de Karol G sobre el fin de su relación con Feid, varios internautas quedaron sorprendidos al suponer que ella lo hizo quedar mal y por eso, varios lo han defendido a través de las redes sociales.

Cumpleaños de Feid marcaría el fin de su relación con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Al conocerse que, supuestamente un presentador habría rumorado sobre la fecha de su ruptura, los seguidores de los artistas podrían creer en esta especulación, porque fue en la misma época en la que ella no apareció por un tiempo en redes.

De hecho, algunos comentaron que ella no llegó al cumpleaños de su novio en ese entonces y que eso pudo haber sido motivo de discusión.

Pero, por otro lado, se dice que él le habría mentido al decir que estaba en un lugar celebrando su cumpleaños, pero que en realidad estaba en otro.

No se sabe de dónde han salido tantas teorías, pero son las versiones que se han construido en internet para tratar de entender qué pasó entre los paisas.