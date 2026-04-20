Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan cuándo habría sido la ruptura entre Karol G y Feid: esta es la fecha

Surgen nuevos rumores sobre la ruptura de Karol G y Feid, detallando la fecha en la que se habría dado su separación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cumpleaños de Feid marcaría el fin de su relación con Karol G
Así habría sido la ruptura entre Karol G y Feid, según versiones. (AFP/ Romain Maurice - AFP/ VALERIE MACON)

El drama sobre la ruptura de Feid y Karol G no termina, pues recientemente se ha seguido hablando del tema, luego de que la artista revelara por su propia boca que sí está soltera.

Artículos relacionados

Sin embargo, el revuelo se generó luego de que ella confesara que no se arrepentía de haberse ido de su relación, justificando que se “nos han enseñado a entregarnos tanto, hasta el punto de perdernos”.

Desde entonces, la paisa ha sido muy criticada y es por eso que, en las últimas horas empezaron a surgir especulaciones sobre cuándo se pudo haber dado su ruptura.

Artículos relacionados

¿Cuándo habrían terminado Fei y Karol G?

Por ahora, lo que se dice son especulaciones, pues no hay fuentes confiables que puedan determinar la veracidad de lo dicho y lo que se ha mencionado en redes, es que Feid y Karol G habrían terminado en el cumpleaños de Feid en Japón.

Así habría sido la ruptura entre Karol G y Feid, según versiones
Karol G y Feid habrían terminado en pleno cumpleaños del cantante. (AFP/ Mike Coppola)

Salomón cumple el 19 de agosto y para esa fecha en 2025, fue cuando precisamente ambos dejaron de interactuar en las redes del otro, o sea, los me gusta y comentarios entre ellos se vieron hasta ese mes.

Artículos relacionados

Y justo en septiembre, nacieron los rumores de la ruptura, hasta confirmarse el 19 de enero, luego de que el medio TMZ dijera que, según fuentes cercanas a los artistas, revelaron la verdad de la ruptura, añadiendo que supuestamente terminaron la relación de una manera amistosa.

¿Por qué habrían terminado Feid y Karol G?

Tras las revelaciones de Karol G sobre el fin de su relación con Feid, varios internautas quedaron sorprendidos al suponer que ella lo hizo quedar mal y por eso, varios lo han defendido a través de las redes sociales.

Karol G y Feid habrían terminado en pleno cumpleaños del cantante
Cumpleaños de Feid marcaría el fin de su relación con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Al conocerse que, supuestamente un presentador habría rumorado sobre la fecha de su ruptura, los seguidores de los artistas podrían creer en esta especulación, porque fue en la misma época en la que ella no apareció por un tiempo en redes.

De hecho, algunos comentaron que ella no llegó al cumpleaños de su novio en ese entonces y que eso pudo haber sido motivo de discusión.

Pero, por otro lado, se dice que él le habría mentido al decir que estaba en un lugar celebrando su cumpleaños, pero que en realidad estaba en otro.

No se sabe de dónde han salido tantas teorías, pero son las versiones que se han construido en internet para tratar de entender qué pasó entre los paisas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra asegura que pondrá su integridad física en peligro. La Liendra

La Liendra preocupó al decir que recibirá advertencias por su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra anticipó que su nuevo documental podría traerle problemas y malas reacciones por el tema que decidió abordar.

Sofía Jaramillo responde a críticas tras apoyar a Juanda Caribe La casa de los famosos

Sofía Jaramillo es criticada por defender a Juanda Caribe: esto respondió

Sofía Jaramillo respondió a las críticas sobre su defensa a Juanda Caribe, tras cuestionamientos por sus comportamientos en el reality.

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó reacciones al presumir su closet tras salir de La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz causó furor en redes sociales tras presumir la cantidad de prendas y accesorios que tiene en su armario.

Lo más superlike

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió? Falcao

Radamel Falcaro sufrió grave lesión tras reciente reporte de Millonarios F.C. ¿qué le ocurrió?

Falcao sufrió grave fractura tras reciente partido de Millonarios F.C. ante el América de Cali tras ser retirado en camilla.

Jhorman Toloza le respondió a hermana de Alexa Torrex La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde sin filtros a hermana de Alexa Torrex tras declaraciones en su contra

J Balvin protagoniza caída en tarima J Balvin

J Balvin sufre aparatosa caída en concierto y su reacción se vuelve viral | VIDEO

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?