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Feid causa conmoción tras romper en llanto en pleno concierto: ¿fue por Karol?

Video de Feid llorando en pleno concierto se vuelve viral, tras ser vinculado su llanto por la ruptura con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid llora en concierto y lo asocian con Karol G.
Feid se quiebra en pleno show y genera especulación (AFP/ Mike Coppola)

Durante las primeras semanas de abril, Karol G y Feid han sido tendencia en todas las redes sociales, en donde se han viralizado entrevistas de la cantante, quien confirmó con sus propias palabras que está soltera.

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Por su lado, la colombiana dio detalles de su relación Feid y hasta habló de Anuel AA cuando le preguntaron por él, de hecho, se reveló que el puertorriqueño reposteó un video de Carolina, pero luego lo eliminó.

Tras sus declaraciones sobre su vida amorosa, Carolina Giraldo ha recibido muchas críticas, pues algunos cuestionaron que haya dejado su relación y que lo haya contado para supuestamente hacer “quedar mal a Salomón”.

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Por esto mismo, es que los fanáticos de los artistas se dividieron y algunos tomaron un bando, unos eligiendo a Feid y los otros a Karol.

¿Por qué dicen que Feid lloró por Karol G en pleno concierto?

A través de las redes sociales ha circulado un video de Feid en su gira ‘Falxo Tour’, la cual inició en Estados Unidos, donde precisamente ha revelado lo feliz que se ha sentido, sin embargo, pasó algo que no pasó desapercibido.

Feid se quiebra en pleno show y genera especulación
Feid se quiebra en pleno show. (AFP/ Jose R. Madera)

De acuerdo con los comentarios en las plataformas digitales, Salomón se quebró en llanto en pleno concierto y esto lo asociaron con Karol G, según lo que se ve en el clip, es que se le corta la voz al artista mientras canta.

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Tras la polémica generada por la versión de Carolina sobre su relación, los seguidores del paisa creen que su tristeza se debe a todo lo que ocurre con su exnovia, pero en realidad, eso solo lo saben ellos.

¿Qué dijo Karol G en su entrevista sobre Feid?

El pasado martes 7 de marzo, el revuelo en redes sociales se generó porque Karol G dijo sentirse orgullosa de haber salido de su anterior relación, o sea, la de Feid; la colombiana dijo que “nos han enseñado entregado a entregarnos tanto en una relación, hasta perderse a uno mismo.

Feid llora en concierto y lo asocian con Karol G.
Feid llora en concierto y lo asocian con Karol G. (COLPRENSA/ Airbnb)

Así mismo, habría mencionado que estaba lista para seguir avanzando en su relación, pero decidió continuar sola.

Estas palabras le generaron cientos y miles de comentarios en su contra, reprochado que ella misma decía que estaba en una relación sana y que Feid le había ayudado a sanar, pero Carolina no espero a que su noviazgo estuviera mal para querer salir de allí.

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