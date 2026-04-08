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Doble sismo sacudió a Colombia este martes: ¿cuáles fueron sus magnitudes?

El Servicio geológico colombiano reportó doble sismo en la mañana de este martes 4 de agosto en el país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Doble sismo sorprendió a varias regiones de Colombia
Colombia volvió a temblar dos veces este martes. (Foto/ Freepik)

Durante las horas de esta mañana, el Servicio geológico colombiano reportó el más reciente temblor en Colombia, informando con este, 6 eventos sísmicos de lo que va del día.

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A través de su página web, la entidad va publicando cada reporte detallado de los temblores que se presentan en el país, mencionado epicentro, en qué municipios se sintió, más su magnitud y otros detalles como la profundidad y latitud.

Así mismo, ha compartido los boletines de otros sismos que se presentan en países cercanos, ya que en Latinoamérica ha temblado mucho últimamente, pues luego del fuerte terremoto de 7.5 en Venezuela, las alertas están encendidas para actuar ante una posible emergencia.

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Es por eso que, los ciudadanos prefieren activar sus alarmas, para que en sus celulares les informen con segundos de anticipación que se va a presentar un evento sísmico y así actuar a tiempo, de igual forma, se mantienen informados a través de las redes.

¿De cuánto fue el evento sísmico que sacudió a Colombia en horas de la mañana de este martes?

A través de sus redes sociales y página web oficial, el Servicio geológico reportó el último evento sísmico que se presentó en la mañana de este martes 4 de agosto.

Se registraron dos sismos en Colombia este martes
Doble sismo sorprendió a varias regiones de Colombia. (Foto/ Freepik)

De acuerdo con el boletín informativo, se presentó un temblor de 3.3 de magnitud y 84 km de profundidad a las 7:52 am, su epicentro fue en Maguín, Nariño y se sintió en otros municipios como Roberto Payán y Barbacoas en ese mismo departamento.

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¿En dónde se presentaron los demás temblores en la mañana de este martes?

Lo que se ve en el visor de sismos, es que, a esa misma hora del evento sísmico ya mencionado, también tembló en Dabeiba, Antioquia con una magnitud de 2.3. y de 2.0 en Frontino, el mismo departamento.

Colombia volvió a temblar dos veces este martes
Se registraron dos sismos en Colombia este martes. (Foto/ Freepik)

Por otro lado, en la Guajira tembló a las 4:06 am con una magnitud de 2.2 y en Los Santos Santander a las 01:04 am con magnitud de 2.6 y 2.1 minutos más tarde.

Aspi mismo, el Servicio geológico publicó que tembló en México a las 02:07 am con una magnitud de 4.6.

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