El mundo de la música urbana se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido rapero mexicano, quien perdió la vida en un cruce 4rmado ocurrido mientras realizaba una grabación.

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La noticia fue confirmada por las autoridades mexicanas, que iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable del crimen.

Luto en la música: reconocido rapero murió en medio de una grabación que terminó en tragedia (Foto freepik)

¿Quién era el rapero mexicano que falleció?

Se trata de Soldis C4, nombre artístico de Jesús Alejandro Hinojosa, un rapero mexicano de 30 años reconocido dentro de la escena del hip hop y el rap urbano.

Con el paso de los años se convirtió en una de las voces más conocidas del género en México y era considerado por muchos seguidores como uno de los referentes del rap en su estado.

En plataformas digitales logró construir una comunidad de fanáticos gracias a sus canciones. En Spotify superaba los 3.200 oyentes mensuales, mientras que en YouTube contaba con más de 6.000 suscriptores y decenas de publicaciones.

Su estilo, influenciado por el rap callejero, le permitió abrirse espacio dentro de la escena musical mexicana y colaborar con diferentes artistas del género.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Soldis C4?

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía y las autoridades locales, el artista falleció tras un cruce 4rmado registrado durante la tarde del 31 de julio.

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos del sector alertaran a la Policía por varias d3ton4ciones de 4rm4 de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al rapero en la mitad de la calle y sin capacidad de responder, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el músico ya no tenía signos vitales.

Las autoridades informaron que la víctima presentaba cuatro impactos, dos en la cabeza y dos en la espalda.

Según los primeros testimonios recopilados por los investigadores, Soldis C4 se encontraba acompañado por varias personas cuando un hombre se acercó al grupo y arremetió directamente contra él antes de escapar del lugar.

Las primeras versiones del caso indican que el rapero estaría grabando un video musical cuando ocurrió el suceso.