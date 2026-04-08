Maiye Torrex sorprendió al revelar la petición que le hizo Alexa Torrex llorando tras polémica

La controversia que durante varios días involucró a Alexa Torrex, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo parece estar llegando a su fin.

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Luego de que el tema ocupara las redes sociales con videos, rumores y pronunciamientos de varios creadores de contenido, Maiye Torrex, hermana de Alexa, sorprendió al anunciar que decidió dar un paso al costado y dejar de hablar públicamente sobre la situación.

Hermana de Alexa Torrex sorprendió al revelar lo que ella le pidió en medio de la polémica con Felipe Saruma (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Alexa Torrex, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

Todo comenzó durante la Feria de Cúcuta, donde varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y creadores de contenido coincidieron en diferentes eventos y conciertos.

Con el paso de los días empezaron a circular rumores de que Alexa Torrex tendría un interés sentimental por Felipe Saruma. Sin embargo, según relataron varios influenciadores cercanos al grupo, el santandereano habría mostrado interés desde el principio por Sofía Jaramillo.

Incluso Sofía aseguró que Valentino intentó hacer de "cupido" entre ambos, situación que, según sus declaraciones, habría incomodado a Alexa.

Posteriormente, Sofía explicó que esa era la única razón que encontraba para entender el distanciamiento con Alexa, pues afirmó que nunca discutieron ni tuvieron un enfrentamiento directo.

Por su parte, Felipe Saruma también aseguró que desde el inicio dejó claro su interés por Sofía y que nunca tuvo un acercamiento sentimental con Alexa que pudiera generar confusiones.

La petición entre lágrimas que Alexa Torrex le hizo a su hermana tras toda la controversia (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre la polémica?

En medio de toda la controversia, Maiye Torrex salió en varias oportunidades a defender públicamente a su hermana y respondió a diferentes comentarios que circulaban en redes sociales.

Sin embargo, ahora reveló que decidió alejarse de la discusión porque fue la propia Alexa quien se lo pidió.

Según contó, su hermana, visiblemente afectada y entre lágrimas, le pidió que dejara de desgastarse en una situación que ya no podía cambiar. Maiye explicó que también tomó esa decisión porque muchos seguidores de Alexa le solicitaron que no continuara alimentando la polémica.

Aun así, dejó claro que seguirá apoyando a su hermana, aunque ahora lo hará lejos de las redes sociales.

Finalmente, aseguró que siempre actuó como una hermana preocupada por verla sufrir y que le duele cuando siente que una persona con un gran corazón recibe críticas o comentarios que la afectan emocionalmente.