Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maiye Torrex sorprendió al revelar la petición que le hizo Alexa Torrex llorando tras polémica

Maiye Torrex aseguró que decidió apartarse de la controversia luego de que Alexa le hiciera una emotiva petición en medio del difícil momento que atraviesa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Alexa Torrex sorprendió al revelar lo que ella le pidió en medio de la polémica con Felipe Saruma
Maiye Torrex sorprendió al revelar la petición que le hizo Alexa Torrex llorando (Foto Canal RCN)

La controversia que durante varios días involucró a Alexa Torrex, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo parece estar llegando a su fin.

Artículos relacionados

Luego de que el tema ocupara las redes sociales con videos, rumores y pronunciamientos de varios creadores de contenido, Maiye Torrex, hermana de Alexa, sorprendió al anunciar que decidió dar un paso al costado y dejar de hablar públicamente sobre la situación.

La petición entre lágrimas que Alexa Torrex le hizo a su hermana tras toda la controversia
Hermana de Alexa Torrex sorprendió al revelar lo que ella le pidió en medio de la polémica con Felipe Saruma (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Alexa Torrex, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

Todo comenzó durante la Feria de Cúcuta, donde varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia y creadores de contenido coincidieron en diferentes eventos y conciertos.

Con el paso de los días empezaron a circular rumores de que Alexa Torrex tendría un interés sentimental por Felipe Saruma. Sin embargo, según relataron varios influenciadores cercanos al grupo, el santandereano habría mostrado interés desde el principio por Sofía Jaramillo.

Incluso Sofía aseguró que Valentino intentó hacer de "cupido" entre ambos, situación que, según sus declaraciones, habría incomodado a Alexa.

Posteriormente, Sofía explicó que esa era la única razón que encontraba para entender el distanciamiento con Alexa, pues afirmó que nunca discutieron ni tuvieron un enfrentamiento directo.

Por su parte, Felipe Saruma también aseguró que desde el inicio dejó claro su interés por Sofía y que nunca tuvo un acercamiento sentimental con Alexa que pudiera generar confusiones.

Hermana de Alexa Torrex contó qué le pidió entre lágrimas después de la polémica con Felipe Saruma
La petición entre lágrimas que Alexa Torrex le hizo a su hermana tras toda la controversia (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre la polémica?

En medio de toda la controversia, Maiye Torrex salió en varias oportunidades a defender públicamente a su hermana y respondió a diferentes comentarios que circulaban en redes sociales.

Sin embargo, ahora reveló que decidió alejarse de la discusión porque fue la propia Alexa quien se lo pidió.

Según contó, su hermana, visiblemente afectada y entre lágrimas, le pidió que dejara de desgastarse en una situación que ya no podía cambiar. Maiye explicó que también tomó esa decisión porque muchos seguidores de Alexa le solicitaron que no continuara alimentando la polémica.

Aun así, dejó claro que seguirá apoyando a su hermana, aunque ahora lo hará lejos de las redes sociales.

Finalmente, aseguró que siempre actuó como una hermana preocupada por verla sufrir y que le duele cuando siente que una persona con un gran corazón recibe críticas o comentarios que la afectan emocionalmente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón sorprendió al hablar del padre de su hija Juliana Calderón

Juliana Calderón rompe el silencio sobre el padre de su hija y confiesa cuánto tiempo llevan

Juliana Calderón causó revuelo al dar detalles de su relación, confesando cuánto tiempo lleva con el padre de su hija.

Juliana Calderón habló de la reacción de su hermana en la revelación de género de su bebé Juliana Calderón

Juliana Calderón habló sobre la actitud de su hermana en su revelación de género: “yo estaba asustada”

Juliana Calderón rompió el silencio sobre la reacción de su hermana Claudia en la revelación de género de su bebé.

alexa torrex y sofia jaramillo Alexa Torrex

Alexa Torrex rompió el silencio sobre la polémica que provocó su pleito con Sofía Jaramillo

Alexa Torrex se pronunció sobre las discusiones que hay entre su hermana y la de Sofía Jaramillo.

Lo más superlike

bebe de juliana calderon Juliana Calderón

¿Cómo se llamará la bebé Juliana Calderón y qué significa su nombre?

Este es el significado del nombre que Juliana Calderón eligió para su bebé.

Jorge Enrique Abello defendió a Iván Marín Producciones RCN

Jorge Enrique Abello intervino tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín

Luto en la música: reconocido rapero murió en medio de una grabación que terminó en tragedia Talento internacional

Luto en la música: reconocido rapero perdió la vida tras grave cruce físico

Johan Mojica no se quedó callado y respondió a quien le dijo que no sabe jugar Deportes

Johan Mojica se despachó contra seguidor que lo criticó por su forma de jugar

j balvin con valentina ferrer J Balvin

Mujer que asegura que J Balvin fue infiel con ella reveló más pruebas