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Juliana Calderón habló sobre la actitud de su hermana en su revelación de género: “yo estaba asustada”

Juliana Calderón rompió el silencio sobre la reacción de su hermana Claudia en la revelación de género de su bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón habló de la reacción de su hermana en la revelación de género de su bebé
Juliana Calderón habló de la reacción de su hermana en la revelación de género de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón se pronunció sobre la polémica reacción de su hermana Claudia durante la revelación de género de su bebé, luego de que destruyera parte de la decoración del evento al conocer que la influenciadora espera una niña. La creadora de contenido explicó cómo vivió ese momento y se refirió al comportamiento de su hermana durante la celebración.

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¿Cómo reaccionó Claudia Calderón al enterarse de que Juliana estaba esperando una niña?

Lo que debía ser un día de alegría para Juliana Calderón terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración. Durante la revelación de género de su bebé, la creadora de contenido confirmó que está esperando una niña, a quien llamará Dulce María. Sin embargo, el anuncio no fue recibido de la misma manera por todos los presentes.

Revelación de género de Juliana Calderón terminó en caos por culpa de su hermana: recibió advertencia | VIDEO
Revelación de género de Juliana Calderón terminó en caos por culpa de su hermana: recibió advertencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Apenas se conoció que el bebé sería una niña, Claudia Calderón dejó en evidencia su inconformidad. La influenciadora, que esperaba la llegada de un niño, reaccionó con evidente molestia y, en lugar de sumarse a la celebración, comenzó a destruir parte de la decoración preparada para la ocasión.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la actitud de su hermana Claudia durante la revelación de género de su bebé?

Ahora bien, durante la mañana de este martes 4 de agosto, dos días después del suceso, Juliana Calderón rompió el silencio sobre el episodio que protagonizó su hermana Claudia durante la revelación de género de su bebé y dio su versión de lo ocurrido.

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La creadora de contenido aseguró que la reacción de su hermana estuvo relacionada con una apuesta que había hecho antes del evento, pues estaba convencida de que el bebé sería un niño. Según explicó, Claudia había apostado dinero con varias personas y, al descubrir que esperaba una niña, terminó perdiendo la apuesta, lo que habría provocado su reacción en medio de la celebración.

VIDEO: este es el género del bebé que espera Juliana Calderón: ¿es niño o niña?
El bebé que espera Juliana Calderón será niña. | Foto: Freepik

Además, confesó que durante la revelación no alcanzó a notar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Explicó que los nervios y la emoción del momento hicieron que permaneciera concentrada en la sorpresa, por lo que solo después supo que parte de la decoración había resultado afectada. Incluso comentó que sintió pesar por el dinero que su hermana perdió tras equivocarse con su pronóstico.

"La verdad yo ni me di cuenta, yo estaba tan nerviosa, tan asustada, tan de todo que no supe cuando ella dañó la decoración, la verdad estaba concentrada en otra cosa, pero pues fue obviamente porque perdió su platica, a mí me dio mucho pesar"

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