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Marc Cucurella se despidió de su icónico cabello abundante: así luce ahora

Marc Cucurella sorprendió al cambiar su apariencia y despedirse temporalmente de su icónico cabello abundante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado cambio de Marc Cucurella que transformó su característica imagen
El inesperado cambio de Marc Cucurella que transformó su característica imagen. (Foto AFP: David Ramos).

El futbolista español Marc Cucurella sorprendió a sus seguidores tras realizar un cambio en su apariencia y despedirse temporalmente de su característico cabello abundante, una de sus principales señas de identidad. El jugador, quien llamó la atención durante el Mundial de fútbol 2026, mostró su nuevo look, generando reacciones entre quienes siguen de cerca su estilo dentro y fuera de las canchas.

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¿Por qué Marc Cucurella se volvió tendencia por su cabello durante el Mundial 2026?

Marc Cucurella fue uno de los futbolistas que más llamó la atención a lo largo del Mundial de fútbol 2026 no solo por su desempeño en la cancha, sino también por otros aspectos por los que hoy sigue siendo recordado.

Marc Cucurella explicó por qué nunca se recogía el cabello durante los partidos.
Marc Cucurella reveló por qué siempre jugaba con el cabello suelto. (AFP/ Carl Recine)

El jugador de la Selección España logró llamar la atención de los amantes del futbol tras lucir una abundante melena rizada que se negó a recoger durante cada uno de los partidos, pese a que esto se prestaba para que otros jugadores aprovecharan para lastimarlo en medio de la tensión en la cancha.

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Y es que su cabello fue tan llamativo que hasta Google dedicó una animación especial para él que aparecía cada vez que los internautas escribían su nombre en el buscados, siendo esta un encantador gato luciendo su abundante cabello.

¿Cuál fue el cambio de look que se realizó Marc Cucurella?

Sin embargo, hace pocos días, se viralizó en redes sociales un corto audiovisual en el que un estilista profesional presumió el cambio de look que le realizó al lateral izquierdo del país hispano que le realizó.

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El futbolista español, reconocido por su abundante cabello rizado, apareció con un nuevo estilo en el que dejó atrás temporalmente su tradicional melena para lucir unas trenzas delgadas.

El cambio modificó por completo su apariencia, pues ahora lleva el cabello recogido con varias trenzas que caen a los lados de su rostro. Aunque mantiene la esencia de su estilo personal, Cucurella mostró una imagen diferente a la que suele lucir en sus apariciones dentro y fuera de la cancha.

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