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Laura Jaramillo reveló la petición que Sofía le hizo a Saruma tras los supuestos celos de Alexa

De acuerdo con Laura Jaramillo, Sofía Jaramillo le hizo esta petición a Saruma para calmar los celos de Alexa Torrex.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma durante una entrevista.
Laura Jaramillo sacó a la luz la petición que Sofía Jaramillo le hizo a Saruma. Foto | Canal RCN.

La polémica por el beso que protagonizaron Sofía Jaramillo y Felipe Saruma continúa, pues tras lo sucedido el pasado sábado entre los dos influenciadores y los supuestos celos de Alexa Torrex por esta situación, recientemente Laura Jaramillo rompió el silencio y sacó a la luz lo que su hermana le habría pedido a Saruma.

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¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre la polémica entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?

A través de una transmisión en vivo que hizo Laura en redes sociales, reveló la petición que Sofía le hizo a Felipe luego de que, según ella, Alexa sintiera celos porque el joven se fijara en ella.

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"Ah y otra cosa, Sofía cuando vio que Alexa se enojó, es que mi hermana es muy boba m4ric4, cuando vio que Alexa se enojó porque Saruma le estaba tirando los perros a ella y no a Alexa, Sofía le dice a Felipe, Felipe por favor tírale los perros a ella, mire que Alexa se enojó conmigo", fueron las palabras de Laura.

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De acuerdo con la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no es culpa de Sofía que Saruma haya puesto los ojos sobre ella y no sobre la cucuteña, además de defenderla de las acusaciones que ha recibido de mala amiga.

"Disque Sofía no es amiga de nadie, Sofía es re buena amiga y por buena amiga es que le hace estas cosas, estos dramas, estos shows", agregó la mujer.

Sofía Jaramillo contó qué pasó con Alexa Torrex y la historia salpicó a Felipe Saruma
Hermana de Sofía Jaramillo se refirió a la polémica entre Sofía y Alexa. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la petición que Sofía Jaramillo le hizo a Felipe Saruma tras polémica con Alexa Torrex?

En su aparición, Laura, quien se ha caracterizado por siempre salir en defensa de Sofía, insistió en que, contrario a lo que muchos señalan, su hermana es una de las personas más leales que ha conocido en la vida.

Cabe señalar que, toda la controversia surgió a raíz del beso y la evidente cercanía que se dio entre Sofía y Felipe durante su reciente visita a Cúcuta, destino al que llegaron con varios exparticipantes de La casa e los famosos Colombia y en donde ambos coincidieron sin buscarlo.

Felipe Saruma volvió a redes tras beso con Sofía Jaramillo: esto publicó
Laura Jaramillo reveló lo que Sofía le pidió a Saruma tras polémica con Alexa. (Foto Canal RCN).
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