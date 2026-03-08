Laura Jaramillo reveló la petición que Sofía le hizo a Saruma tras los supuestos celos de Alexa
De acuerdo con Laura Jaramillo, Sofía Jaramillo le hizo esta petición a Saruma para calmar los celos de Alexa Torrex.
La polémica por el beso que protagonizaron Sofía Jaramillo y Felipe Saruma continúa, pues tras lo sucedido el pasado sábado entre los dos influenciadores y los supuestos celos de Alexa Torrex por esta situación, recientemente Laura Jaramillo rompió el silencio y sacó a la luz lo que su hermana le habría pedido a Saruma.
¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre la polémica entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?
A través de una transmisión en vivo que hizo Laura en redes sociales, reveló la petición que Sofía le hizo a Felipe luego de que, según ella, Alexa sintiera celos porque el joven se fijara en ella.
"Ah y otra cosa, Sofía cuando vio que Alexa se enojó, es que mi hermana es muy boba m4ric4, cuando vio que Alexa se enojó porque Saruma le estaba tirando los perros a ella y no a Alexa, Sofía le dice a Felipe, Felipe por favor tírale los perros a ella, mire que Alexa se enojó conmigo", fueron las palabras de Laura.
De acuerdo con la hermana de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no es culpa de Sofía que Saruma haya puesto los ojos sobre ella y no sobre la cucuteña, además de defenderla de las acusaciones que ha recibido de mala amiga.
"Disque Sofía no es amiga de nadie, Sofía es re buena amiga y por buena amiga es que le hace estas cosas, estos dramas, estos shows", agregó la mujer.
¿Cuál fue la petición que Sofía Jaramillo le hizo a Felipe Saruma tras polémica con Alexa Torrex?
En su aparición, Laura, quien se ha caracterizado por siempre salir en defensa de Sofía, insistió en que, contrario a lo que muchos señalan, su hermana es una de las personas más leales que ha conocido en la vida.
Cabe señalar que, toda la controversia surgió a raíz del beso y la evidente cercanía que se dio entre Sofía y Felipe durante su reciente visita a Cúcuta, destino al que llegaron con varios exparticipantes de La casa e los famosos Colombia y en donde ambos coincidieron sin buscarlo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike