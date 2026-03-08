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Sofía Jaramillo destapó la verdad sobre su pelea con Alexa Torrex: ¿confirmó que fue por Saruma?

La creadora de contenido contó su versión sobre el distanciamiento con Alexa Torrex y explicó qué habría ocurrido durante la Feria de Cúcuta.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sofía Jaramillo habló de su distanciamiento con Alexa Torrex y lanzó una inesperada versión sobre Saruma
Sofía Jaramillo explicó qué pasó con Alexa Torrex y la razón sorprendió a todos (Foto Canal RCN)

La polémica entre Sofía Jaramillo, Alexa Torrex y Felipe Saruma sigue creciendo en redes sociales. Luego de que se viralizara un video en el que Saruma y Sofía aparecen besándose durante la Feria de Cúcuta, la creadora de contenido decidió contar su versión sobre el supuesto distanciamiento con Alexa.

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Durante una transmisión en vivo, Sofía explicó cómo ocurrieron los hechos y reveló cuál cree que fue la verdadera razón por la que su amistad con Alexa cambió.

Sofía Jaramillo contó qué pasó con Alexa Torrex y la historia salpicó a Felipe Saruma
Sofía Jaramillo habló de su distanciamiento con Alexa Torrex y lanzó una inesperada versión sobre Saruma (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre el conflicto con Alexa Torrex?

En el en vivo, Sofía aseguró que nunca tuvo una pelea directa con Alexa Torrex y que, desde su punto de vista, el único motivo que podría explicar el distanciamiento estaría relacionado con Felipe Saruma.

La creadora de contenido contó que todo ocurrió durante la Feria de Cúcuta, cuando Valentino Lázaro se le acercó para decirle que un amigo suyo estaba interesado en conocerla y que él haría todo lo posible para que surgiera algo entre ambos.

Según Sofía, ella respondió “hágale bebé, de una”. Sin embargo, afirmó que Alexa Torrex estaba cerca y escuchó toda la conversación.

De acuerdo con su versión, esa situación habría incomodado a Alexa, quien posteriormente discutió con Valentino y decidió retirarse del lugar.

Sofía insistió en que esa fue la única situación que pudo haber generado molestias, pues aseguró que nunca fue grosera con Alexa, nunca le faltó al respeto y tampoco considera haber actuado de manera desleal.

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¿Qué dijo Valentino sobre la relación entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

Mientras los rumores continúan creciendo, Valentino Lázaro también decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

Luego de que se hiciera viral el video en el que Felipe Saruma y Sofía Jaramillo aparecen besándose durante un concierto en la Feria de Cúcuta, el creador de contenido reaccionó con humor a toda la polémica.

En un comentario compartido en redes sociales, Valentino aseguró que la feria dejó mucho más que conciertos y celebraciones. Entre risas, mencionó que hubo besos, drama, reconciliaciones, peleas, urgencias, gastroenteritis, rumores, "traiciones", atentad0s, carrozas y hasta un supuesto complot.

Además, dejó una frase que llamó especialmente la atención de los usuarios al asegurar que "solo se ha sabido el 10 %" de todo lo que ocurrió durante esos días, comentario que aumentó aún más la curiosidad de quienes siguen de cerca esta historia y esperan conocer nuevos detalles sobre la relación entre Felipe Saruma y Sofía Jaramillo.

Sofía Jaramillo destapó la verdad sobre su pelea con Alexa Torrex: ¿confirmó que fue por Saruma?
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras ser captados besandose (Foto Canal RCN)
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