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¿Feid le respondió a Karol G? La letra de su nueva canción desató revuelo en redes sociales

El cantante compartió un adelanto de su nueva canción con Ryan Castro y su letra hizo que muchos la relacionaran con Karol G.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Feid lanzó inesperado mensaje en su nueva canción y muchos creen que va dirigido a Karol G
La letra de la nueva canción de Feid puso a hablar a todos: ¿es para Karol G? (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La separación entre Feid y Karol G sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales. Ahora, los dos artistas vuelven a estar en boca de sus seguidores por una coincidencia que no pasó desapercibida.

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Mientras Karol G confirmó que lanzará un nuevo álbum, el cual muchos creen estará inspirado en su reciente ruptura, Feid anunció el estreno de una colaboración con Ryan Castro que llegará apenas un día antes del esperado lanzamiento de la paisa.

Lo que más llamó la atención fue un adelanto de la canción, cuya letra hizo que miles de usuarios comenzaran a preguntarse si el cantante le estaría enviando un mensaje a Karol.

La nueva canción de Feid desató rumores de una indirecta para Karol G: esta es la frase que dio de qué hablar
Feid lanzó inesperado mensaje en su nueva canción y muchos creen que va dirigido a Karol G (Foto Mike Coppola / AFP)

¿Qué dice la nueva canción de Feid?

A través de sus redes sociales, Ryan Castro y Feid compartieron un fragmento del tema que estrenarán el próximo 6 de agosto, justo un día antes de que Karol G publique oficialmente su nuevo álbum.

En el adelanto se escucha una letra sobre una relación fallida que rápidamente despertó interpretaciones entre los seguidores de ambos artistas.

"Hace tiempo no te veo. Tú me pediste distancia. Este amor fue un juego como un romance de infancia. Mami, no sé qué nos faltó si pasa el tiempo y nada cambió. Fue el ego que a los dos nos confundió. Mentira, todo era mentira."

Aunque en ningún momento se menciona a Karol G ni se confirma que la canción esté inspirada en ella, muchos usuarios consideran que la coincidencia en las fechas y el contenido de la letra podrían estar relacionados con la historia que ambos vivieron.

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¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

Hasta el momento, ninguno de los dos cantantes ha entregado mayores detalles sobre el final de su relación.

Sin embargo, diferentes versiones apuntan a que la ruptura habría ocurrido por la dificultad de mantener una relación en medio de sus compromisos profesionales, las constantes giras y los diferentes proyectos que ambos desarrollaban.

También se ha señalado que no existió un hecho puntual que provocara la separación, sino que la relación se fue desgastando por la incompatibilidad de agendas y decisiones personales.

Ahora, con el estreno de la nueva canción de Feid y la llegada del álbum de Karol G con apenas un día de diferencia, los seguidores de ambos artistas están atentos para descubrir si realmente habrá indirectas del uno para el otro.

¿Feid le respondió a Karol G? La letra de su nueva canción desató una ola de rumores
La nueva canción de Feid desató rumores de una indirecta para Karol G (Foto Dia Dipasupil / AFP)
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