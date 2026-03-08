Se confirma la identidad del padre del bebé de Juliana Calderón: no es Juan Manuel Rodríguez

La identidad del padre del bebé que espera Juliana Calderón fue confirmada durante la revelación de género y despejó las dudas que habían surgido alrededor de su embarazo, pues con esto se aclaró que no se trata de su fallecido novio Juan Manuel Rodríguez.

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¿Quién es el padre del bebé que espera Juliana Calderón?

Durante la revelación de género del bebé de Juliana Calderón no solo se conoció si esperaba niño o niña, sino que también quedó confirmada la identidad del padre del menor, un tema que había generado varias especulaciones en las últimas semanas.

Conoce a Deimer Ordoñez, el hombre que relacionan con Juliana Calderón y su embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Inicialmente, los rumores habían relacionado a la menor de las Calderón con Juan David Tejada ‘El agropecuario’ y posteriormente con su fallecido novio Juan Manuel Rodríguez, quien murió junto a Yeison Jiménez. Sin embargo, tras el evento se conoció que el padre del bebé sería Deimer Ordoñez Rojas.

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El hombre es un abogado y administrador de empresas colombiano que fue pareja sentimental de Juliana años atrás, antes de su relación con Juan Manuel Rodríguez. Luego de la muerte de Juan Manuel, ambos habrían decidido retomar su relación y actualmente estarían atravesando juntos esta nueva etapa.

Deimer estuvo presente en la revelación de género y ha compartido algunos momentos junto a Juliana, como un reciente viaje a Estados Unidos. Además, el joven cuenta con más de 61 mil seguidores en Instagram, donde publica detalles de su vida personal y profesional.

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¿Qué género es el bebé que espera Juliana Calderón?

La revelación de género del bebé de Juliana Calderón estuvo marcada por una inesperada reacción de uno de los asistentes.

Tras el conteo que se realizó durante el evento, se confirmó que la influencer y Deimer Ordoñez Rojas esperan una niña, una noticia que no fue recibida de la misma manera por todos, especialmente por Claudia Calderón, hermana de Juliana, quien mostró su inconformidad al saber que no era un niño y terminó afectando parte de la decoración del lugar.