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Johan Mojica se despachó contra seguidor que lo criticó por su forma de jugar

Johan Mojica dio controversial respuesta a crítico que cuestionó su forma de jugar, tras el Mundial FIFA 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johan Mojica no se quedó callado y respondió a quien le dijo que no sabe jugar
Johan Mojica reaccionó a comentario que cuestionó su nivel como futbolista. (AFP/ Ulises RUIZ)

Recientemente, ha habido un revuelo en redes tras un comentario que se viralizó, en donde Johan Mojica le respondió a un internauta que cuestionó su forma de jugar en la cancha.

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El pantallazo de la conversación está circulando en todas las plataformas digitales, debido a la contundente respuesta que el futbolista le dio al usuario en Instagram, de hecho, generó más reacciones y por eso, otros segundos del jugador se involucraron.

Así como esa crítica que recibió Mojica, se ha replicado mucho en sus cuentas sociales, en donde se lee que, entre los comentarios, le dicen que “no sabe jugar” y le envían recomendaciones para que aprenda.

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Sin embargo, aunque parecía atención que el jugador no les habría prestado mucha a esas críticas, esta vez decidió romper el silencio y pronunciarse al respecto, defendiéndose del comentario que se repite en sus últimas publicaciones en Instagram.

¿Cuál fue el comentario al que respondió Johan Mojica?

Precisamente, fue en X en donde se empezó a hacer viral el comentario que recibió Johan Mojica en su más reciente publicación en Instagram, en donde presume de su estilo y varios momentos que ha vivido tras La Copa Mundial FIFA 2026.

Johan Mojica reaccionó a un comentario que cuestionó su nivel como futbolista
Seguidor criticó a Johan Mojica y el futbolista respondió con fuerte mensaje. (AFP/ Raúl ARBOLEDA )

En el post, reveló imágenes inéditas de su familia y de un viaje que habría hecho, pero toda la atención de la publicación se fue a los comentarios, en donde varias personas le sugirieron que aprendiera a centrar.

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“Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar” y él respondió: “está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata; cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien usted que yo sigo facturando”.

¿Cuáles reacciones generó el comentario de Johan Mujica?

Este comentario de Johan Mojica al responderle a su crítico, lo que generó fue molestia entre os internautas, en donde cuestionaron su mentalidad; refutaron que ese es el problema de los futbolistas y que, supuestamente, por eso no gana nada.

Seguidor criticó a Johan Mojica y el futbolista respondió con fuerte mensaje
Johan Mojica no se quedó callado y respondió a quien le dijo que no sabe jugar. (AFP/Don MacKinnon)

“Para ellos el fútbol es ganar plata, no para triunfar y darle alegría a la gente”, fue uno de los comentarios que recibió Mojica tras su polémica respuesta.

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