Mujer que asegura que J Balvin fue infiel con ella reveló más pruebas
Mujer que aseguró que estuvo con J Balvin cuando Valentina Ferrer estaba en embarazo reveló videos junto al artista.
La modelo e influenciadora Melanie Pavola ha puesto al cantante J Balvin en el ojo del huracán luego de asegurar que el artista le habría sido infiel a Valentina Ferrer con ella cuando la argentina estaba embarazada de su hijo Río.
¿Cuál es la polémica de la supuesta infidelidad de J Balvin?
La mujer aseguró que pasó una noche con el colombiano en New York cuando este le confesó que Valentina Ferrer estaba esperando un hijo de él, a lo que ella reaccionó yéndose de su lado y contándole la verdad a la argentina.
Dicha declaración generó gran controversia en redes sociales, donde miles de fanáticos del artista reaccionaron, algunos a favor y otros en contra.
¿Qué otras pruebas mostró la mujer que asegura supuesta infidelidad de J Balvin?
La mujer sorprendió nuevamente en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, con un video en el que recopiló varias imágenes compartiendo con el cantante en diferentes espacios y acompañándolo a varios de sus conciertos.
"Si a él no le importa, a mi menos, les deseo lo mejor, bendiciones", escribió en la descripción de la publicación.
Tras su revelación, miles de personas le comentaron, en su mayoría criticándola y cuestionándola sobre por qué hacía eso años después cuando él ya tiene una familia conformada.
Asimismo, un seguidor le preguntó cuánto le había cobrado a J Balvin para estar con él y esta le señaló que nunca le dio nada.
"Hahahaha nada hermana nos teníamos cariño GRATIS y jamás me regalo ni una flor así que bye", le contestó.
Por ahora, J Balvin se ha mantenido al margen de la situación, al igual que Valentina Ferrer, de quien muchos fanáticos recordaron las palabras de la argentina cuando reveló que le perdonó algunas cosas al reguetonero en su etapa de embarazo para formar la familia que tiene actualmente, por lo que, muchos han relacionado eso con la actual polémica.
Mientras tanto, los fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con este polémica situación o si quedará ahí.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike