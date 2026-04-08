Harry Styles sufrió aparatosa caída durante su presentación en México; ¿se cancela la gira?

Harry Styles sufrió una caída en plena presentación en México. El cantante se encuentra de gira en Ciudad de México, donde ofreció y ofrecerá seis fechas que ya están en “Sold out”.

Harry Styles visitará 6 países durante su gira. (Foto: Valerie Macon/AFP)

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¿Cómo fue la caída de Harry Styles en una de sus presentaciones en México?

En uno de sus conciertos, el artista británico corrió hacia el final de la tarima, se resbaló y terminó en el suelo. Lejos de incomodarse, aprovechó el momento para posar y continuar con su show, generando risas y emoción entre sus seguidores.

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Styles no solo ha brillado en el escenario, también ha sido visto recorriendo las calles de la capital mexicana, disfrutando del ambiente y del cariño de sus fans. Un clip viral lo muestra pidiendo calma a una seguidora que insistía en acercarse mientras él comía.

En redes sociales, el cantante compartió fotografías agradeciendo al público mexicano y mostrando la magnitud de sus conciertos, aunque no ha publicado historias recientes en Instagram.

Harry Styles logró "Sold out" en todos sus conciertos en México. (Foto: Valerie Macon/AFP)

¿Cuántos países visitará Harry Styles con su gira Together, Together?

La gira Together, Together representa un nuevo capítulo en la carrera del artista. Con seis países en la agenda: Países Bajos, Reino Unido, México, Estados Unidos, Brasil y Australia, Styles sigue consolidándose como uno de los artistas más seguidos a nivel mundial.

Ciudades como Ámsterdam, Londres, Nueva York, São Paulo, Melbourne y Sídney forman parte del recorrido.

Tras la última fecha en el país centroamericano, programada para el 10 de agosto, Harry Styles continuará su gira en Estados Unidos, donde también se espera una asistencia masiva de sus seguidores.

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Los fanáticos de los países que faltan en su gira están a la espera de poder cantar sus más recientes éxitos y también sus temas clásicos. La lista de canciones que han marcado sus presentaciones incluye:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music For a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

PopSeason 2 Weight Loss

Carla's Song / Satellite

Aperture

Love of My Life

Sign of the Times

As It Was

Con Together, Together, Styles reafirma que su música es un fenómeno global.