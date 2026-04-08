Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry dieron detalles del hurto que sufrieron en su casa.

Karely Ruiz aseguró que no se trata de un montaje. (Foto: Canal RCN)

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La pareja salió a hablar por medio de un video en Youtube, alegando que no lo hacen por vistas o likes como muchos creen, y que solo quieren contar la verdad de la situación debido a que han circulado muchas versiones de los hechos.

¿Cuándo ocurrió el robo en casa de Karely Ruiz?

El pasado 29 de julio la creadora de contenido y su familia vivieron un hurto en el que incluso fueron intimidados.

Jhon terminó con una lesión en la cabeza al tratar de defenderse por lo que tuvo que ser atendido por los paramédicos, pero sin mayor gravedad según comunicaron.

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Los hombres que irrumpieron en la casa de la influenciadora se llevaron 20 mil pesos en efectivo, joyas y algunos dispositivos electrónicos. Las autoridades siguen investigando y recolectando pruebas para poder hallar a los responsables.

Karely Ruiz teme por su seguridad tras el incidente en su casa. (Foto: Freepik)

¿Qué dijo Karely Ruiz tras el robo en su casa?

Karely y Jhon manifestaron que a pesar de ser figuras públicas son personas que merecen que se les respete la privacidad, por lo que no están de acuerdo con el tratamiento de información que le han dado los medios locales al caso.

Consideran que revelar datos puede ponerlos en riesgo y que no se trata de una situación planeada para generar polémica ni visibilidad.

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Ruiz aseguró que ha sido un evento traumático para ellos, mientras Jhon explicó que prefirieron hacer el video para contar lo sucedido antes que atender a la prensa, pues sienten que algunos medios se aprovecharon del momento y difundieron versiones sin contrastar las fuentes.

Karely expresó que sienten miedo, pero que harán todo lo que esté a su alcance para hacer pagar a los responsables.

Tanto ella como Jhon han reiterado que su prioridad es recuperar la tranquilidad y que confían en que la policía pueda resolver el caso lo más pronto posible.