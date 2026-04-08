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¿Cómo afecta la salud mental sufrir un hurto en la casa como le ocurrió a Karely Ruiz? Según expertos

Karely Ruiz habló del hurto en su casa y expertos explican las secuelas que pueden quedar tras un incidente así.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Los expertos revelan las secuelas psicológicas que pueden quedar tras sufrir un robo.
Los expertos revelan las secuelas psicológicas que pueden quedar tras sufrir un robo. (Foto: Freepik)

El pasado 29 de julio, la creadora de contenido Karely Ruiz sufrió un incidente de seguridad en su casa. Te contamos qué secuelas pueden quedar tras vivir un episodio de estos.

Sufrir un robo puede afectar la salud mental.
Sufrir un robo puede afectar la salud m3ntal. (Foto: Freepik)

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En la madrugada de ese día un grupo de hombres irrumpió en la casa de Karely sometiéndolos y llevándose elementos de valor.

Según Marta Guerri, Licenciada en Psicología, luego de un incidente así las personas pueden quedar con consecuencias duraderas.

¿Qué secuelas puedan quedar tras sufrir un robo?

La salud mental se ve afectada porque el hogar es interpretado por nuestro cerebro como un espacio seguro y tranquilo. Cuando esa sensación desaparece, el sistema nervioso entra en estado de alerta constante, lo que a largo plazo resulta dañino.

Aunque recuperarse de un evento traumático puede tomar mucho tiempo, existen acciones que ayudan a recuperar la calma: reforzar medidas de seguridad con alarmas, cámaras, cerraduras inteligentes o ventanas más resistentes.

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Estas medidas envían un mensaje al cerebro de que el entorno está bajo control, reduciendo la sensación de tensión y permitiendo que la tranquilidad regrese poco a poco. Sin embargo, hay quienes desarrollan secuelas más profundas como ataques de pánico, agorafobia (miedo a salir de casa) o colapsos nerviosos.

Los especialistas coinciden en que la mayoría de los afectados desarrollan ansiedad y estrés postraumático. La persona revive el momento del asalto, experimenta insomnio, irritabilidad y miedo constante.

El trauma tras sufrir un robo puede durar semanas o años.
El trauma tras sufrir un robo puede durar semanas o años. (Foto: Freepik)

¿Qué dijo Karely Ruiz y su esposo sobre el impactante robo que sufrieron en su casa?

En el caso de Karely Ruiz, ella misma reveló que tras el robo ha tenido trastornos del sueño y episodios de tristeza, además de sentirse en peligro en todo momento.

Su esposo, Jhon Echeverry, también relató que la lesión que recibió al intentar defenderse fue un recordatorio de lo vulnerables que estuvieron.

El impacto emocional tras un hurto no se limita a la pérdida material. La sensación de inseguridad transforma la rutina diaria y puede prolongarse durante meses o incluso años.

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La recuperación depende de la personalidad de cada individuo: algunos logran superar el trauma en semanas, mientras otros requieren procesos largos de acompañamiento psicológico.

Según la psicóloga, buscar ayuda profesional es fundamental. Estar acompañado por familiares o amigos también ayuda a no dejarse llevar por pensamientos negativos ni por el miedo.

La solución al trauma es cuestión de tiempo y de un proceso de aceptación: entender que todos estamos expuestos a situaciones similares y que la prevención es clave.

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